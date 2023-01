Boeing : L'Egypte achète 12 hélicoptères Chinook à Boeing

L’armée américaine a attribué à Boeing un contrat portant sur la production de douze hélicoptères CH-47F Chinook destinés à l’armée de l’Air égyptienne. D’une valeur de 426 millions de dollars, ce contrat de vente militaire à l’étranger (FMS) permettra à l’Égypte de moderniser sa flotte d’hélicoptères CH-47D avec la variante « F » de cet appareil et de bénéficier ainsi de capacités multimissions avancées.



Le CH-47F est un hélicoptère multimissions avancé utilisé par l'armée américaine et plusieurs forces de défense du monde entier. Son poste de pilotage est doté d'un système de gestion numérique entièrement intégré et repose sur l'architecture avionique commune CAAS (Common Avionics Architecture System).



De plus, cet hélicoptère dispose de capacités avancées de transport de fret qui viennent compléter ses performances en mission et ses caractéristiques de maniabilité.



" Boeing s'engage à soutenir le programme de modernisation militaire des forces armées égyptiennes, ainsi qu'à garantir à l'Égypte les meilleures capacités de défense et de sécurité nationales ", a commenté Vince Logsdon, vice-président du développement commercial international de Boeing.



La " Team Chinook " est dirigée par l'armée américaine, qui exploite une flotte comptant plus de 950 appareils conjointement avec 19 clients internationaux de pays alliés.