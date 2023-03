Boeing : Luxair va augmenter sa flotte de monocouloirs avec des Boeing 737

Luxair et Boeing annoncent aujourd'hui que la compagnie luxembourgeoise a choisi le 737-8, un avion à faible consommation de carburant, pour développer sa flotte de monocouloirs, avec un accord portant sur l'acquisition de quatre appareils. Luxair louera dans un premier temps deux 737-8 dont la livraison est prévue pour l'été, ce qui lui permettra d'offrir à ses clients une capacité et une connectivité accrues vers davantage de destinations pour la saison estivale très active. Elle a également passé une commande directe pour deux 737-8.



Le 737-8 apportera de la flexibilité au réseau de Luxair tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions jusqu'à 20%. En moyenne, chaque avion permettra d'économiser jusqu'à huit millions de livres d'émissions de CO2 par an par rapport aux avions qu'il remplace.