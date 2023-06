Boeing : accord autour de la formation avec CAE

Boeing annonce avoir signé une entente avec CAE prévoyant que CAE devienne un formateur autorisé de Boeing et le premier à offrir le programme de formation et d'évaluation basés sur les compétences (CBTA) de l'avionneur américain.



Grâce à cet accord, Boeing et CAE élargiront l'accès à une formation en vol innovante et de haute qualité aux clients de l'aviation commerciale du monde entier.



' Ce partenariat étend notre capacité de formation en vol basée sur les compétences afin de mieux répondre aux besoins de nos clients dans le monde entier ', a déclaré Stephanie Pope, présidente et chef de la direction de Boeing Global Services.



' En partageant des données, en tirant parti des capacités numériques et en offrant une plus grande accessibilité et un meilleur prix, Boeing et CAE améliorent la sécurité aérienne mondiale', assure-t-elle.



