Boeing : construit un nouveau site de production à la pointe

Boeing a annoncé aujourd'hui avoir débuté la construction d'une nouvelle installation à St-Louis (Missouri) afin d'abriter les phases de post-assemblage de pointe de sa future production d'avions militaires.



Ce nouvel 'Advanced Coatings Center' sera une installation sécurisée exploitée par Phantom Works, la division exclusive de R&D et prototypage de Boeing Defence, Space & Security.



La phase de construction de l'installation de 47 500 pieds carrés (soit un peu plus de 1600 m²) est en cours et le centre devrait être opérationnel d'ici à 2025.



L'Advanced Coatings Center est la 3e nouvelle installation révélée dans le cadre de l'effort de plusieurs milliards de dollars du système de production du futur de Phantom Works, permettant à Boeing de mettre à l'échelle un système de production numérique indépendant, modulaire et flexible.



'Nous révolutionnons la façon dont les avions sont conçus, construits et livrés parce que les menaces l'exigent ', souligne Steve Nordlund, vice-président et directeur général d'Air Dominance et cadre supérieur du site de St. Louis.



