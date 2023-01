Boeing : contrat de 12 Chinook avec l'armée égyptienne

Boeing annonce que l'armée américaine lui a attribué un contrat portant sur la production de 12 nouveaux hélicoptères CH-47F Chinook pour l'armée de l'air égyptienne.Cette vente militaire à l'étranger de 426 millions de dollars, permettra à l'Égypte de remplacer sa flotte d'avions CH-47D par le modèle F, plus moderne et disposant de capacités multi-missions avancées.'L'avion de modèle F améliorera les capacités du Chinook égyptien et l'aidera à atteindre efficacement ses objectifs de transport lourd', a déclaré Ken Eland, vice-président et responsable du programme H-47.'Boeing s'est engagé à soutenir la mission de modernisation de la défense des forces armées égyptiennes et à garantir la meilleure capacité pour la défense et la sécurité nationales de l'Égypte', a ajouté Vince Logsdon, vice-président, Boeing International Business Development.L'équipe Chinook est dirigée par l'armée américaine, qui, avec 19 clients internationaux alliés, exploite collectivement une flotte de plus de 950 hélicoptères.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.