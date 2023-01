Boeing : contrat de 92 M$ sur trois ans avec l'US Army

Boeing annonce avoir été sélectionné par l'armée américaine pour produire des unités supplémentaires de NGATS, un système de test automatisé de nouvelle génération, avec un contrat d'une valeur pouvant atteindre 92 millions de dollars sur trois ans.



NGATS est un outil de diagnostic mobile unique automatisé permettant de détecter les pannes potentielles sur plus de 100 composants. NGATS élimine ainsi le dépannage manuel et le démontage des composants, ce qui réduit les heures de maintenance.



Une équipe de combat de la brigade blindée a noté que le NGATS lui avait permis d'économiser quelque 26 millions de dollars en coûts de réparation en cinq mois, rapporte Boeing.



'NGATS devient la norme en matière d'efficacité et de préparation de la maintenance sur le terrain, permettant des opérations dans un environnement logistique contesté', a déclaré John Chicoli, directeur de Boeing Global Services, Vertical Lift and Special Operations.



