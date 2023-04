Boeing : contrat pour moderniser le KC-46A

Boeing a annoncé vendredi soir s'être vu attribuer par l'US Air Force un contrat de 184 millions de dollars, dans le cadre duquel il sera chargé d'améliorer les capacités de communication avancées de l'avion de ravitaillement en vol KC-46A.



'Les mises à niveau incluent des technologies de communication en visibilité directe et au-delà de la visibilité directe avec des fonctionnalités antibrouillage et de cryptage', met en avant le constructeur aéronautique.



Selon Boeing, ces capacités 'amélioreront encore la connectivité des données et des communications que le KC-46A fournit aux forces interarmées et alliées pour la connaissance de la situation dans l'espace de combat'.



