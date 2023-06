Dans un contexte marqué par la reprise du trafic international et le retour des vols intérieurs à leur niveau prépandémique, Boeing estime les besoins du marché mondial à 42 595 nouveaux avions commerciaux d’ici à 2042, soit une valeur totale de 8 000 milliards de dollars. Ces chiffres sont détaillés dans l’étude intitulée 2023 Commercial Market Outlook (CMO) où le Groupe présente ses prévisions concernant la demande d’avions et de services commerciaux au cours des deux prochaines décennies en amont de l’inauguration du Salon du Bourget.



Le constructeur aéronautique américain a délivré les principales conclusions de son étude publiée trois ans après que la pandémie a cloué au sol la majeure partie de la flotte mondiale.



Selon le groupe, la croissance du trafic passagers reste supérieure à celle de l'économie mondiale (2,6 %).



De plus, la flotte mondiale va pratiquement doubler pour totaliser 48 600 avions, soit une progression annuelle de 3,5 %.



Et les compagnies aériennes remplacent environ la moitié de la flotte mondiale en optant pour de nouveaux modèles moins gourmands en carburant.



Les pays d'Asie-Pacifique représenteront plus de 40% de la demande mondiale, dont la Chine pour moitié.