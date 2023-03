Boeing : la compagnie GBA commande quinze 737-9

Boeing fait savoir que la compagnie aérienne Greater Bay Airlines (GBA) vient de lui passer une commande portant sur 15 avions, modèle 737-9.



Basé à Hong-Kong, ce nouveau transporteur cherche à exploiter davantage de vols entre Hong Kong et les principales villes d'Asie et de Chine continentale. GBA prévoit notamment de tirer parti de la capacité et de l'autonomie améliorées du 737-9 pour réduire les coûts de déplacement et étendre son réseau, assure Boeing.



L'accord inclut aussi un engagement pour cinq 787 Dreamliners afin de soutenir le plan à long terme de GBA et de créer un service international long-courrier.



L'ensemble de la flotte de GBA est constituée d'appareils Boeing. La compagnie exploite actuellement une flotte de trois 737-800 au départ de Hong Kong vers quatre destinations (Bangkok, Taipei, Tokyo et Séoul). La compagnie aérienne prévoit également d'apporter un certain nombre de 737-800 supplémentaires pour répondre à ses besoins d'expansion avant l'arrivée des 737-9.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.