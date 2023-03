Boeing : lance la production de 13 hélicoptères MH-139A Grey Wolf

Boeing va lancer la production des 13 premiers hélicoptères MH-139A Grey Wolf, suite à l'attribution d'un contrat de 285 millions de dollars apr l'armée de l'air américaine pour la fourniture d'appareils, de services de soutien et d'assistance. L'équipe du MH-139A est composée de Boeing, en tant que maître d'œuvre, et de Leonardo, en tant que fabricant. Leonardo produit l'hélicoptère dans son usine du nord-est de Philadelphie, tandis que Boeing est responsable de l'achat et de l'installation des équipements militaires ainsi que du soutien après livraison de l'appareil.