Boeing: les livraisons de 737 perturbées par un problème venant d'un fournisseur

New York (awp/afp) - L'avionneur américain Boeing a prévenu jeudi que les livraisons de son avion-vedette, le moyen-courrier 737 MAX, allaient être temporairement perturbées pour des problèmes de qualité sur des pièces fournies par Spirit Aerosystems.

"Un fournisseur nous a informés qu'un processus de fabrication non standard avait été utilisé lors de l'installation de deux raccords dans la partie arrière du fuselage de certains modèles d'avions 737-7, 737-8, 737-8-200 et P-8", explique Boeing dans un message transmis à l'AFP.

Ce problème ne pose pas de risque immédiat et les avions en service peuvent continuer à voler "en toute sécurité", assure Boeing.

Spirit a confirmé, dans un message séparé, avoir notifié Boeing d'un "problème de qualité" sur une section du fuselage de certains appareils 737 et également affirmé qu'il n'y avait pas de risque "immédiat".

Mais des inspections sont à mener, et éventuellement des modifications à effectuer, sur des appareils 737 MAX pas encore livrés, en production ou en stock, et cela pourrait conduire à court terme à une baisse des livraisons de cette famille d'appareils, a prévenu Boeing.

L'action de l'avionneur perdait 5% dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse de New York et celle de Spirit Aerosystems environ 7%.

C'est un nouveau contretemps pour Boeing, qui vient de traverser plusieurs années chaotiques marquées par les deux accidents mortels du 737 MAX en 2018 et 2019, qui a conduit à une immobilisation de l'appareil dans le monde pendant 20 mois, par la pandémie et son impact sur le trafic aérien et les chaînes d'approvisionnement, ainsi que par des problèmes de fabrication découverts sur le long-courrier 787 à l'été 2020.

Boeing mise toutefois sur une remontée en cadence des livraisons et assurait encore mardi vouloir livrer au moins 400 MAX en 2023.

Spirit de son côté dit "travailler à la mise au point d'une inspection et d'une réparation pour les fuselages concernés", et vouloir "minimiser les impacts" sur Boeing de ces perturbations.

afp/jh