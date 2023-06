Boeing : nouveautés attendues au Salon du Bourget

L'avionneur Boeing annonce qu'il présentera son portefeuille dans l'aérospatiale et la défense à l'occasion du Salon du Bourget 2023, avec 'des jets commerciaux hautement efficaces, des plateformes de défense critiques, des services axés sur le client et des technologies autonomes innovantes'.



Ainsi, Boeing annonce que le 737-10, le plus grand membre de la famille MAX, rejoindra le nouveau 777-9 dans l'exposition en vol du salon. De plus, la filiale de Boeing, Wisk Aero, lancera son taxi aérien autonome de 6e génération entièrement électrique - que la société prévoit de certifier pour opérations commerciales de passagers.



La société annonce aussi le lancement d'un nouvel outil qui permettra de suivre les réserves de carburant d'aviation durable (SAF) dans le monde et fournira une mise à jour sur la livraison d'avions 100 % compatibles SAF d'ici 2030.



