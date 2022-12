Boeing : participation de Spectrolab à la mission SWOT

Alors que la mission SWOT (Surface Water and Ocean Topography) commence son étude de la surface de la Terre ce mois-ci, Boeing indique que le satellite sera alimenté par des cellules solaires XTJ construites par sa filiale en propriété exclusive Spectrolab.Le satellite SWOT, dont le lancement est prévu ce mois-ci, effectuera la première enquête mondiale sur l'eau à la surface de la Terre, observera les détails fins de la topographie de la surface de l'océan et mesurera l'évolution des masses d'eau au fil du temps.Le vaisseau spatial sera alimenté par un panneau solaire à six panneaux, contenant un total de 3.360 cellules solaires XTJ qui tirent l'énergie de plusieurs longueurs d'onde, permettant des rendements plus élevés qu'avec des cellules solaires au silicium.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.