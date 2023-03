Boeing : produira 184 Apaches pour l'armée US et des clients internationaux

Boeing a indiqué avoir signé un contrat pour une valeur de 1,9 milliard de dollars avec l'armée américaine et des clients internationaux, dont l'Australie, pour la construction de 184 hélicoptères AH-64E Apache.L'armée américaine recevra 115 Apaches reconditionnés, et 15 Apaches supplémentaires seront achetés en option, ce qui permettra aux contribuables de réaliser d'importantes économies.



Les 54 appareils supplémentaires seront livrés à des pays partenaires dans le cadre de ventes militaires à l'étranger. Ce contrat intervient alors que la flotte Apache de l'armée américaine a dépassé les cinq millions d'heures de vol.



"Nous renforçons la flotte d'attaque de l'armée américaine, tout en soutenant de nouveaux pays partenaires et en accueillant notre nouveau client Apache, l'armée australienne ", a déclaré Christina Upah, vice-présidente des programmes d'hélicoptères d'attaque et cadre supérieur du site Boeing Mesa.