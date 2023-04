Boeing : protocole autour de l'armement avec la Corée du Sud

Boeing annonce avoir signé un protocole d'accord avec l'Administration du programme d'acquisition de la défense (DAPA) de la République de Corée (ROK) pour rechercher, développer et commercialiser conjointement des systèmes d'armes avancés d'intérêt commun.



'Depuis plus de 70 ans, Boeing s'est engagé dans son partenariat avec la Corée', a déclaré Ted Colbert, président et chef de la direction de Boeing Defence, Space and Security,



'Cet accord s'aligne sur l'intérêt commun de Boeing et de DAPA d'établir un partenariat stratégique pour soutenir l'alliance américano-coréenne', ajoute-t-il.



De son côté, la DAPA s'est engagée à soutenir la recherche, le développement et l'exportation des systèmes de défense issus de cette initiative de co-développement.



Les deux parties établiront des comités de travail pour se rencontrer régulièrement et identifier les systèmes d'armes d'intérêt commun.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.