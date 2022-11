Boeing : record d'endurance pour le véhicule d'essai orbital

Boeing a annoncé ce week-end que le véhicule d'essai orbital X-37B qu'il a construit a établi un nouveau record d'endurance après avoir passé 908jours en orbite avant d'atterrir au Kennedy Space Center de la NASA en Floride le 12 novembre, dépassant son précédent record de 780 jours en orbite.



Avec l'achèvement réussi de sa sixième mission, l'avion spatial réutilisable a maintenant parcouru plus de 1,3 milliard de miles (soit environ 1,6 milliard de km) et passé un total de 3 774 jours dans l'espace où il mène des expériences pour des partenaires gouvernementaux et industriels.



Les expériences hébergées comprenaient une expérience d'énergie solaire conçue par le Naval Research Lab, ainsi qu'un satellite conçu et construit par par l'Air Force Academy en partenariat avec l'Air Force Research Laboratory. Le satellite, baptisé FalconSat-8, a été déployé avec succès en octobre 2021 et reste en orbite aujourd'hui.



Cette mission a également accueilli plusieurs expériences de la NASA, notamment une visant à évaluer les effets de l'exposition à l'espace sur divers matériaux.



