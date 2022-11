Boeing : réorganise une partie de ses activités

Boeing a annoncé hier soir une série de changements et visant à accélérer la discipline opérationnelle tout en rationalisant les rôles et les responsabilités de la haute direction.



À compter d'aujourd'hui, Boeing Defence, Space & Security (BDS) regroupera ses huit divisions en quatre, à savoir:

- Vertical Lift, dirigé par le vice-président et directeur général Mark Cherry.

- Mobility, Surveillance & Bombers, dirigé par le vice-président et directeur général Dan Gillian.

- Air Dominance, dirigé par le vice-président et directeur général Steve Nordlund, qui comprendra des programmes classifiés.

- Space, Intelligence & Weapon Systems, dirigé par le vice-président et directeur général Kay Sears, qui comprendra des programmes d'exploration et de lancement spatiaux, des satellites, des munitions, des missiles, des systèmes d'armes dissuasifs, des sous-marins.



Jusqu'au 4 février 2023, Jim Chilton, vice-président senior Space & Launch, continuera à gérer les programmes d'exploration et de lancement spatiaux, les satellites et le Phantom Works Space. A partir du 5 février, il deviendra conseiller principal de Ted Colbert, directeur général de BDS, se concentrant sur les futures entreprises spatiales.



'Je suis convaincu que cette réorganisation entraînera une intégration et une collaboration plus importantes et simplifiées au sein de Boeing Defence, Space & Security', a déclaré Ted Colbert. 'Ce sont des étapes nécessaires pour mettre BDS sur la voie d'une croissance plus forte et rentable.'



