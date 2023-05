Boeing signe un protocole d'accord avec ST Engineering

Boeing a signé un protocole d'accord avec ST Engineering (société d'ingénierie singapourienne présente dans l'aéronautique, l'électronique et la défense) afin de définir les domaines potentiels de collaboration en matière d'intégration de systèmes, de formation, de distribution de pièces locales, de soutien et de maintenance pour le P-8A Poseidon. Les deux parties comptent notamment développer conjointement un centre de service P-8 à Singapour avec la mise à disposition d'ingénieurs et de techniciens pour soutenir les services de maintenance et d'ingénierie des appareils.



Le P-8A est un avion multi-missions à long rayon d'action qui offre des capacités inégalées de lutte anti-sous-marine, de lutte anti-surface, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ainsi que d'aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe.