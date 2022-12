Boeing : transport d'aide humanitaire avec Ethiopian Airlines

Boeing annonce s'être à nouveau associé à Ethiopian Airlines dans la cadre d'un programme d'aide humanitaire: trois avions 737-8 destinés à être livrés à Ethiopian Airlines ont ainsi transporté près de 5,4 tonnes de fournitures à Addis-Abeba (Éthiopie), profitant ainsi des soutes entièrement vides des appareils.Les appareils avaient quitté les usines Boeing d'Everett et de Seattle les 24 et 26 novembre ainsi que le 4 décembre emportant fournitures médicales, livres et fournitures scolaires à destination des personnes dans le besoin en Ethiopie.Plusieurs structures ont ainsi pu fournir des équipements, à l'instar du Groupe d'action mondial de la diaspora éthiopienne (GEDAG), de Noble Humanitarian Missions (NHM), Mekedonia (une ONG éthiopienne), Open Hearts Big Dreams (OHBD), l'Institut éthiopien de résilience et de changement climatique ou encore Wollo Bete Amhara.Le programme de vols de livraison humanitaire de Boeing a été lancé en 1992 dans le cadre d'une collaboration entre l'avionneur et ses clients pour aider à transporter des fournitures d'aide humanitaire sur des avions nouvellement livrés disposant de soutes vides.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.