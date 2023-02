Boeing va supprimer environ 2.000 postes de cadres, selon presse

(Reuters) - Boeing s'attend à supprimer cette année environ 2.000 postes de cadres financiers et de cadres des ressources humaines via un plan de licenciement et des départs naturels, a confirmé lundi un représentant de l'avionneur américain au journal Seattle Times.

En janvier, la société basée dans l'Etat de Virginie a annoncé qu'elle recruterait quelque 10.000 employés cette année, tout en indiquant que certains postes secondaires seraient supprimés.

"Au fil du temps, certains services corporatifs sont devenus quelque peu larges. Et avec cette croissance apparaît souvent une bureaucratie ou des systèmes disparates qui sont inefficaces", a déclaré le directeur des communications de Boeing, Mike Friedman, cité par le Seattle Times.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat par Reuters auprès de l'avionneur américain.

