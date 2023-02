Boeing : veut finir sa production de nouveaux avions de combat pour 2025

Boeing prévoit d'achever la production de nouveaux avions de combat F/A-18 Super Hornet à la fin de 2025, après la livraison des derniers appareils de l'US Navy. La production pourrait être prolongée jusqu'en 2027 si le Super Hornet est sélectionné par un client international. En outre, pour répondre à la demande de produits et de services de défense, Boeing prévoit de continuer à embaucher sur les cinq prochaines années sur son site de Saint-Louis. Plus de 900 personnes ont été embauchées dans la région l'année dernière.



" Nous planifions notre avenir et la construction d'avions de combat est dans notre ADN ", a déclaré Steve Nordlund, vice-président de Boeing Air Dominance et responsable du site de Saint-Louis. " Alors que nous investissons et développons la prochaine ère de capacités, nous appliquons la même innovation et la même expertise qui ont fait du F/A-18 un cheval de bataille pour la marine américaine et les forces aériennes du monde entier pendant près de 40 ans. "