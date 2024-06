* Les projets de construction ralentissent

* Les détaillants ajustent leurs itinéraires de livraison

* Les fabricants et les entrepôts utilisent la climatisation pour maintenir leur productivité

Juin 21 -

Les températures extrêmes incitent les entreprises américaines à modifier leurs méthodes de travail. Une réponse fréquente : travailler moins. Voici comment la chaleur affecte plusieurs grandes industries et ce qu'elles font pour y remédier :

* Construction : Le travail ralentit dans les projets de construction. Ce qui prend habituellement deux jours peut en prendre trois ou quatre lorsque les constructeurs font des pauses, estime Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth. Les changements pourraient consister à avancer la journée de travail. Le ralentissement des projets pourrait également toucher les entreprises qui vendent des fournitures, mais l'impact sur des entreprises telles que Home Depot et Lowe's devrait être limité, car les constructeurs achètent à l'avance et les projets ne sont pas annulés, a ajouté M. Hogan. Et ces détaillants sont demandeurs de climatiseurs et de ventilateurs.

* Pétrole brut : Les raffineries de pétrole sont conçues pour résister aux températures élevées de l'air, mais leur efficacité diminue. La société de services financiers Macquarie Group estime que les conditions météorologiques extrêmes coûtent à l'industrie pétrolière entre 1,5 % et 2 % du débit de raffinage par an. "Les températures sont très importantes", a déclaré Vikas Dwivedi, stratège mondial en matière d'énergie chez Macquarie. Dans les pays chauds, les raffineurs limitent le temps passé par les travailleurs à l'extérieur, installent des stations d'hydratation et déplacent les équipes de travail plus tôt dans la journée, à des heures plus fraîches. Austin Lin, ancien employé d'une raffinerie et aujourd'hui analyste chez le consultant en énergie Wood Mackenzie, a déclaré qu'il organiserait le travail de manière à ce que les entrepreneurs qui arrivent puissent commencer immédiatement les projets, sans attendre les affectations ou les briefings. En cas de chaleur extrême, autour de 110 degrés Fahrenheit (43 degrés Celsius), les travailleurs ne peuvent consacrer qu'environ 30 minutes par heure à leur travail et ont besoin de pauses régulières pour rester en sécurité.

* Le commerce de détail : Les détaillants pourraient voir une augmentation de la demande de shorts et d'autres vêtements adaptés à la chaleur, en plus des ventilateurs et des climatiseurs. L'un des changements les plus importants dans le secteur de la vente au détail en cas de fortes chaleurs concerne la livraison des articles commandés en ligne. Amazon dit ajuster les itinéraires les jours de forte chaleur pour donner aux chauffeurs plus de temps pour se rafraîchir et leur proposer des glacières dans les camionnettes et des manchons remplis d'eau pour maintenir la température à un niveau bas. Le syndicat Teamsters, quant à lui, utilise les chaleurs extrêmes pour rallier les travailleurs, affirmant que les syndicats peuvent obtenir une meilleure protection.

* Les transports : La chaleur rend les voyages plus difficiles. Les ailes des avions ne se soulèvent pas autant sous l'effet de la chaleur et des vols bloqués sur le tarmac ont été signalés alors que les températures à l'intérieur atteignaient les 10 degrés Celsius. Les chemins de fer peuvent limiter la vitesse des trains par crainte que la chaleur ne déforme les rails et n'endommage les moteurs et les composants électriques.

* Fabrication et entreposage : Les entreprises possédant d'immenses bâtiments conditionnent souvent l'air à l'aide de systèmes moins coûteux que les systèmes de climatisation utilisés dans les maisons et les bureaux. Des ventilateurs pour chasser l'air chaud, des brumisateurs pour rafraîchir les environnements de travail et de l'eau en abondance sont les principales réponses. Spirit AeroSystems, qui fabrique des pièces d'avion pour Boeing, affirme que son système de refroidissement par eau maintient les températures maximales dans ses usines à un niveau inférieur à 80 degrés F, sans impact sur la production.

* Agriculture : Selon les analystes, il faudrait des semaines de chaleur prolongée pour réduire les rendements des cultures de maïs et de soja récemment plantées dans le Midwest américain, surtout si l'on tient compte des pluies bénéfiques prévues dans les prochains jours. L'agriculture moderne en ligne nécessite peu d'ouvriers dans les champs pour les semis et les cabines des tracteurs récents sont climatisées, ce qui atténue les risques pour l'homme. Mais dans la vallée centrale de la Californie, les raisins sont cultivés à la main. Les températures peuvent varier de plusieurs dizaines de degrés F en l'espace de quelques jours, et certains travailleurs estiment que la chaleur qui règne dans les rangées de raisins est supérieure de quatre ou cinq degrés F à celle de la zone environnante. Les agriculteurs s'efforcent de fournir de l'eau supplémentaire aux cultures et aux hommes, ainsi que de l'ombre. Et ils réduisent le nombre d'heures travaillées.

* La technologie : En cas de vague de chaleur, les entreprises technologiques doivent redoubler d'efforts pour refroidir et protéger les grands centres de données, dont la demande est en forte hausse en raison de l'essor de l'intelligence artificielle, qui repose sur des puces électroniques gourmandes en énergie. Cela peut signifier l'utilisation de générateurs de secours, dont les opérateurs de centres de données tels que Digital Realty affirment qu'ils peuvent rester opérationnels pendant des heures, voire des jours.