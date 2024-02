En octobre, Dave Calhoun, PDG de Boeing, a été interrogé sur la vitesse à laquelle Boeing pourrait augmenter la production de son best-seller, le 737 MAX, après une série de problèmes de qualité. Il s'est montré optimiste : Boeing reviendrait à 38 avions par mois et était "impatient de construire à partir de là aussi vite que possible".

Alors qu'il s'efforçait de rassurer les investisseurs sur le rétablissement de la vache à lait de Boeing après une nouvelle perte trimestrielle, l'un des avions à fuselage étroit attendait à Boeing Field, à Seattle, pour les essais finaux et la livraison à Alaska Airlines six jours plus tard.

Quatre boulons essentiels manquaient à l'appel.

La façon dont un avion de ligne moderne a quitté l'usine Boeing de Renton, située à proximité, avec un panneau de porte mal fixé, déclenchant le tic-tac d'une terrifiante explosion en plein vol le 5 janvier, a déclenché un examen de conscience sur les contrôles de qualité et plongé Boeing dans sa deuxième crise de sécurité en cinq ans.

Les régulateurs ont suspendu les plans de Boeing visant à augmenter la production de 737 et M. Calhoun déclare maintenant qu'il est temps "d'aller lentement pour aller vite", jetant le doute sur la forme de son redressement après deux crises consécutives - d'abord les deux crashs du MAX qui ont tué 346 personnes et ensuite la pandémie - qui l'ont laissé avec une dette de 38 milliards de dollars.

Les entretiens avec une douzaine de cadres actuels et anciens de l'industrie suggèrent que c'est la pression de la production, associée à l'exode des travailleurs expérimentés, qui a contribué à la lenteur de l'effondrement du train industriel, qui s'est terminé avec 171 passagers regardant à travers un trou béant à 16 000 pieds d'altitude.

"Il semble que Boeing se soit davantage concentré sur l'investissement dans l'augmentation des taux de production que sur l'amélioration de son système de qualité", a déclaré Kevin Michaels, expert en fabrication et directeur général de la société de conseil en aérospatiale AeroDynamic Advisory, dans le Michigan.

Deux sources familières de la division qualité de Boeing ont déclaré à Reuters que les contrôles s'étaient atrophiés ces dernières années après le départ de nombreux inspecteurs expérimentés pendant la pandémie et sous la pression du respect du calendrier de reprise de la production.

Bien que Boeing affirme avoir augmenté le nombre d'inspecteurs depuis l'affaire COVID, nombre d'entre eux étaient inexpérimentés et contrôlaient le travail effectué par des mécaniciens qui n'avaient eux-mêmes été embauchés que récemment, ont déclaré les sources, sous réserve de ne pas être identifiées.

Interrogé à ce sujet, Boeing a renvoyé Reuters aux remarques de Calhoun, le mois dernier, selon lesquelles l'entreprise avait "pris soin de ne pas pousser le système trop vite" et n'avait jamais hésité à ralentir ou à arrêter la production, ni à interrompre les livraisons, afin de rectifier les choses.

L'entreprise indique que les nouveaux employés de fabrication suivent des cours pendant 10 à 14 semaines, puis bénéficient de 6 à 8 semaines de formation pratique. Ils doivent également obtenir des certifications au fur et à mesure de leur progression.

QUI A SIGNÉ ?

Depuis l'échec d'Alaska Airlines, Boeing a également déclaré qu'il mettait en œuvre des plans visant à améliorer la qualité de son système 737, notamment en multipliant les inspections, et qu'il avait commandé une étude indépendante sur la gestion de la qualité.

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a déclaré mardi que quatre boulons essentiels manquaient à l'obturateur de la porte, qui remplace une sortie de secours inutilisée dans certains avions.

La sénatrice américaine Tammy Duckworth, qui préside une sous-commission sur l'aviation, a déclaré à Reuters que le rapport provisoire du NTSB soulevait de sérieuses questions sur les processus d'inspection de la qualité de Boeing.

"Comment se fait-il que personne ne l'ait détecté ? ... Qui a approuvé ce travail ?", a-t-elle déclaré.

Les graines des problèmes qui ont assailli Boeing ont été semées plusieurs années auparavant, mais se sont accélérées après la crise provoquée par les crashs du MAX en 2018 et 2019 et le chaos industriel pendant la pandémie qui a suivi, ont déclaré les dirigeants de l'industrie.

L'Airbus A320neo et le 737 MAX, économes en carburant, ont été lancés en 2010 et 2011 sur un marché de l'aviation en pleine effervescence, alimenté par des taux d'intérêt bas, des prix du pétrole élevés et l'essor des compagnies aériennes asiatiques à bas prix.

Pendant la majeure partie de la dernière décennie, les commandes destinées à servir la classe moyenne mondiale ont pleuvu sur les deux plus grands constructeurs d'avions, entraînant une guerre pour les parts de marché et les longs délais d'attente qui, selon les dirigeants, sont toujours à l'origine de la pression actuelle sur la production.

Pour répondre à l'explosion de la demande de jets, Boeing et Airbus se sont de plus en plus tournés vers l'industrie automobile pour qu'elle les aide à rendre leurs usines et leurs chaînes d'approvisionnement plus efficaces.

Les deux entreprises ont imposé un prix à leurs fournisseurs pour qu'ils rejoignent le train à grande vitesse de la production aérospatiale : des pièces moins chères en échange d'un volume élevé. Boeing a abandonné un projet de réduction des coûts des fournisseurs largement critiqué au cours du projet COVID, après des années de ce qu'un ancien responsable a appelé un cri de ralliement en faveur de l'efficacité.

Dans son premier discours public depuis l'accident, le responsable de la chaîne d'approvisionnement de Boeing, Ihssane Mounir, a adopté une attitude de collaboration et a exhorté les fournisseurs à s'exprimer et à rejoindre un forum de plus de 30 entreprises créé pour aider à démêler les chaînes d'approvisionnement.

DÉFAUTS DE FABRICATION

Airbus et d'autres entreprises ont également dû faire face à des problèmes de qualité et de pénurie de personnel alors que la pandémie mettait à mal une chaîne d'approvisionnement déjà très sollicitée. La semaine dernière, le régulateur européen a demandé des inspections pour détecter des lacunes microscopiques sur l'A380 à la suite d'un défaut de fabrication.

Selon les experts, la vitesse n'était pas le seul problème. Boeing avait atteint un pic de 57 avions par mois avec moins de problèmes de qualité avant que le deuxième des deux crashs du MAX n'interrompe la production en 2019.

Mais alors que Boeing reconstruisait progressivement sa production dans le sillage de la pandémie, il a été confronté à une série de défauts de fabrication très médiatisés qui ont ralenti ou, dans le cas du 787 Dreamliner, ont même interrompu les livraisons d'avions.

En décembre, les autorités de régulation américaines ont déclaré qu'une compagnie aérienne étrangère avait trouvé un boulon avec un écrou manquant dans le système de gouvernail d'un MAX 737 et Boeing a découvert un cas d'écrou mal serré.

Ce n'est qu'après l'explosion du mois dernier que les objectifs financiers et de production ont été relégués au second plan et que Boeing a reconnu ses erreurs, évoquant un problème de qualité alors que les transporteurs découvraient encore d'autres boulons mal serrés.

Boeing sera désormais sous pression pour relier les points plus rapidement. "Il y a des signaux, mais aussi beaucoup de bruit", a déclaré une personne familière des réunions d'information internes, utilisant le jargon statistique pour distinguer les informations significatives.

Toutefois, les dirigeants de l'industrie ont déclaré qu'il n'y avait pas de substitut aux inspections humaines et ont soulevé des questions sur l'effet persistant des précédentes réductions de coûts et sur la culture de Boeing, qui fait déjà l'objet d'une enquête distincte de la part de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis.

Ed Pierson, un ancien cadre supérieur de Boeing qui a dénoncé la crise du MAX en 2018-2019, a déclaré que Boeing avait commencé à réduire les inspections de qualité au cours de ses dernières années de travail, qui se sont terminées en août 2018.

"La logique est que si vous pouvez supprimer ces inspections, vous pouvez accélérer la production", a-t-il déclaré à Reuters.

LE BON COUPLE

Après l'arrivée de la pandémie en 2020, Boeing, déjà ébranlé par la crise des avions MAX, a annoncé 30 000 licenciements en deux temps.

Boeing et d'autres entreprises tentent à présent d'attirer les travailleurs, mais sont confrontés à une fuite des cerveaux au moment même où la production s'accélère. Cette fois-ci, le modèle cyclique bien connu de réembauche des travailleurs s'est avéré difficile.

Le mois dernier, le PDG de Boeing Commercial Airplanes, Stan Deal, a déclaré au personnel qu'il avait ajouté 20 % d'inspecteurs supplémentaires depuis 2019 et qu'il augmenterait les inspections du 737.

Les problèmes de main-d'œuvre ne s'arrêtent pas là. Selon le manuel classique de fabrication, lorsque la production s'accélère, elle doit rester synchronisée avec la capacité des fournisseurs à fournir des pièces et la familiarité que les travailleurs acquièrent en répétant de nouvelles tâches.

Si cette courbe d'apprentissage n'est pas respectée, les risques d'erreurs, de gaspillage et de coûts - ou, dans le pire des cas, de sécurité - sont élevés.

"Si je suis assis en train de riveter quelque chose sur un avion ou une cellule d'avion, ou si je boulonne quelque chose dans un avion, il doit y avoir au moins une personne qui vient après moi pour inspecter mon travail", a déclaré Louis Gialloreto, professeur associé et expert en aérospatiale à l'école de commerce McGill Executive Institute de Montréal.

Le serrage des boulons semble être un cas d'espèce.

Il a été au centre de conflits antérieurs entre Boeing et les syndicats au sujet des efforts déployés pour être plus efficace en réduisant les inspections. La semaine dernière, la société a publié un bulletin à l'intention de ses fournisseurs, exposant les pratiques à suivre pour s'assurer que les boulons sont bien serrés.

En 2019, lors d'une visite de Reuters dans une usine de 787 en Caroline du Sud, Boeing a fait la démonstration de clés "intelligentes" qui indiquent aux machinistes s'ils appliquent le bon couple de serrage. Boeing a déclaré que cela permettrait de supprimer certaines vérifications secondaires en toute sécurité.

Le syndicat des machinistes de Boeing avait alors prévenu que l'initiative de "transformation de la qualité" entraînerait des défauts sur la chaîne de production, retarderait les livraisons et augmenterait le nombre d'accidents du travail.

Dimanche, Boeing's Deal a déclaré qu'il accélérerait l'achat d'outils afin que tous les ouvriers du 737 disposent de l'équipement adéquat.

TRAVAIL ITINÉRANT

Il est d'autant plus difficile de trouver le bon équilibre de fabrication que les avions à réaction, et en particulier leurs cabines de plus en plus personnalisées, se retrouvent dans le mauvais ordre en raison de pièces manquantes.

Chaque jour, un 737 avance d'une position sur la chaîne de production, que tout le travail ait été effectué ou non. Lorsque des pièces ne sont pas disponibles, les employés sont contraints de réaliser des travaux hors séquence ou "itinérants", ce qui signifie qu'ils doivent apporter des outils à un autre endroit de la chaîne et y terminer le travail, selon les experts de l'industrie.

Airbus a été confronté à des problèmes similaires alors qu'il s'efforce d'atteindre ses objectifs de production, selon un mémo de 2023 consulté par Reuters.

En outre, Boeing est aux prises avec des dizaines de jets qui n'ont pas été livrés lors de l'immobilisation de MAX ou en raison des tensions entre les États-Unis et la Chine, et qui doivent maintenant être retravaillés.

Dimanche, Boeing a mis un terme aux travaux de déplacement, bien que de nombreux experts de l'industrie affirment que la tâche ne sera pas facile. "Nous devons effectuer les travaux à la position qui leur a été attribuée", a déclaré M. Deal, de Boeing.

Le représentant Rick Larsen, premier démocrate de la commission des transports de la Chambre des représentants, soutient le plafond inhabituel imposé par la FAA à la production de Boeing, même s'il affecte sa circonscription de l'État de Washington.

"C'est ainsi que les choses doivent se passer, car Boeing a attiré l'attention pour de mauvaises raisons", a-t-il déclaré.