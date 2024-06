Les problèmes rencontrés par la capsule Starliner de Boeing, toujours amarrée à la Station spatiale internationale (ISS), ont bouleversé les plans initiaux pour le retour de ses deux astronautes sur Terre, alors que des correctifs et des tests de dernière minute font traîner en longueur une mission cruciale pour l'avenir de la division spatiale de Boeing.

La NASA a reprogrammé à trois reprises le retour prévu, et aucune date n'a été fixée à ce jour. Depuis son décollage le 5 juin, la capsule a connu cinq fuites d'hélium, cinq propulseurs de manœuvre se sont éteints et une valve de propulsion ne s'est pas complètement fermée, ce qui a incité l'équipage dans l'espace et les responsables de la mission à Houston à passer plus de temps que prévu à effectuer des réparations en cours de mission.

Voici une explication des voies possibles pour Starliner et ses astronautes vétérans de la NASA, Barry "Butch" Wilmore et Sunita "Suni" Williams.

LA SITUATION ACTUELLE

Starliner peut rester amarré à l'ISS jusqu'à 45 jours, selon les commentaires de Steve Stich, responsable de l'équipage commercial de la NASA, aux journalistes. Mais en cas d'absolue nécessité, par exemple si d'autres problèmes surviennent que les responsables de la mission ne peuvent résoudre à temps, il pourrait rester amarré jusqu'à 72 jours, en s'appuyant sur divers systèmes de secours, selon une personne au fait de la planification des vols.

Au sein de la NASA, la dernière date de retour prévue pour Starliner est le 6 juillet, selon cette source qui s'est exprimée sous le couvert de l'anonymat. Une telle date de retour signifierait que la mission, initialement prévue pour huit jours, durerait un mois.

Le système de propulsion consommable du Starliner fait partie du "module de service" de l'appareil. Les problèmes actuels se concentrent sur ce système, qui est nécessaire pour éloigner la capsule de l'ISS et la positionner de manière à ce qu'elle plonge dans l'atmosphère terrestre. De nombreux propulseurs de Starliner ont surchauffé lors de leur mise à feu, et les fuites d'hélium - utilisé pour pressuriser les propulseurs - semblent être liées à la fréquence de leur utilisation, selon M. Stich.

M. Stich a indiqué que les récents essais de mise à feu des propulseurs, alors que le Starliner reste amarré, ont donné aux équipes de la mission la certitude d'un retour en toute sécurité, même si les tests et les examens se poursuivent. L'équipe de gestion de la mission, composée de membres du personnel de la NASA et de Boeing, examine attentivement les données relatives aux problèmes de propulsion, effectue des simulations à Houston et étudie les moyens de les résoudre, par exemple en mettant à jour les logiciels ou en modifiant le mode d'utilisation du matériel.

Une fois que les responsables de la NASA auront donné à l'équipe le feu vert pour le retour, les propulseurs de Starliner seront utilisés pour détacher la capsule de l'ISS et entamer un voyage de retour d'environ six heures, en resserrant progressivement son orbite avant de plonger dans l'atmosphère terrestre pour un atterrissage, assisté par des parachutes et des airbags, sur l'un des nombreux sites possibles dans le sud-ouest des États-Unis.

Il s'agit de la première mission en orbite du Starliner transportant des astronautes, le dernier test nécessaire avant que la NASA ne puisse le certifier comme deuxième vaisseau de l'agence spatiale américaine à destination de l'ISS. Il rejoindrait le Crew Dragon de SpaceX, qui a dominé le marché gouvernemental et le marché privé naissant des vols habités, malgré les retards de Starliner qui durent depuis des années.

EN CAS D'IMPRÉVU

Malgré les problèmes liés au système de propulsion, la NASA a déclaré que Starliner serait capable de ramener les astronautes sur Terre en cas d'absolue nécessité, c'est-à-dire si la capsule devait servir de moyen d'évacuation de l'ISS en cas d'urgence ou si l'un des éléments périssables de Starliner - tels que ses panneaux solaires - montrait des signes d'expiration plus tôt que prévu.

Contrairement à la mission actuelle de Starliner, la NASA n'a pas fixé de date de retour pour la première mission de Crew Dragon transportant des astronautes en 2020. Cette mission a finalement duré 62 jours car les astronautes devaient participer à la maintenance de l'ISS en raison du manque de personnel à l'époque.

SI LE STARLINER NE PEUT ÊTRE UTILISÉ

Si le Starliner est jugé incapable de ramener Wilmore et Williams sur Terre en toute sécurité, une option serait de les renvoyer à bord de Crew Dragon, qui a transporté quatre astronautes jusqu'à la station en mars et qui est capable d'accueillir plus de personnes en cas d'urgence.

Ce scénario, considéré comme improbable, serait sans aucun doute embarrassant pour Boeing. Mais des responsables de la NASA et de Boeing, ainsi que des ingénieurs connaissant bien le programme, ont déclaré à Reuters que rien dans les problèmes actuels du Starliner n'indiquait que cela serait nécessaire.

Dans un tel scénario, le sort du Starliner dépendrait de plusieurs facteurs, dont l'ampleur des problèmes techniques.

La dernière fois qu'un astronaute de la NASA a eu besoin d'un autre moyen de transport pour rentrer chez lui, c'était en 2022, lorsque la capsule russe Soyouz a eu une fuite de liquide de refroidissement après avoir transporté à la station deux cosmonautes et l'astronaute américain Frank Rubio.

La NASA avait envisagé de faire appel à Crew Dragon pour ramener Rubio chez lui, mais ce dernier a finalement utilisé une capsule Soyouz vide que la Russie avait lancée en guise de vaisseau de secours. La mission de Rubio a été prolongée de six mois à un peu plus d'un an, soit 371 jours, ce qui constitue un record de durée pour un Américain dans l'espace.