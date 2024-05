Le président Joe Biden a signé jeudi un projet de loi ambitieux sur l'aviation, qui prévoit d'augmenter les effectifs des contrôleurs aériens américains, d'accroître les fonds destinés à prévenir les incidents liés aux fermetures de pistes et d'accélérer les remboursements en cas d'annulation de vols.

Cette mesure, d'une valeur de 105 milliards de dollars et d'une durée de cinq ans, réautorise l'administration fédérale de l'aviation (Federal Aviation Administration). Elle interdit aux compagnies aériennes de faire payer les familles pour qu'elles s'assoient ensemble, exige que les avions soient équipés de dispositifs d'enregistrement de 25 heures dans le cockpit, augmente les sanctions civiles maximales pour les infractions commises par les compagnies aériennes à l'égard des consommateurs, qui passent de 25 000 dollars à 75 000 dollars par infraction, et renforce la surveillance de la production d'avions.

"À la suite de perturbations de vols, de rapprochements de pistes et de frustrations de la part des consommateurs, cette loi devrait permettre de mettre en place le système d'aviation le plus sûr et le plus fiable au monde", a déclaré Maria Cantwell, présidente de la commission sénatoriale du commerce. "Les avionneurs verront davantage d'inspecteurs de sécurité dans les ateliers et des normes de sécurité plus strictes de la part de la FAA.

M. Biden s'est opposé à plusieurs reprises aux transporteurs aériens, réclamant de nouvelles règles plus strictes pour les consommateurs et les critiquant sévèrement pour les frais qu'ils imposent. Son administration a également pris des mesures énergiques pour empêcher toute nouvelle consolidation dans le secteur du transport aérien de passagers, notamment en bloquant avec succès un rapprochement entre JetBlue Airways et Spirit Airlines et en annulant une alliance entre JetBlue et American Airlines.

La loi ajoute également cinq créneaux quotidiens de décollage et d'atterrissage aller-retour à l'aéroport national de Washington, très fréquenté, ce que Delta Air Lines avait demandé. Le projet de loi demande également à la FAA de déployer des technologies aéroportuaires de pointe afin d'éviter les collisions.

Les efforts visant à renforcer la sécurité aérienne aux États-Unis sont devenus plus urgents après une série d'incidents évités de justesse, ainsi qu'après l'urgence survenue en janvier à bord d'un Boeing 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines.

L'administrateur de la FAA, Mike Whitaker, a déclaré que le projet de loi "permet d'améliorer la technologie de sécurité des pistes, d'augmenter le nombre de contrôleurs aériens et de renforcer la surveillance de la production d'aéronefs".

Le projet de loi permettra également à Boeing de continuer à produire son avion-cargo 767 pendant cinq années supplémentaires, jusqu'en 2033, aux États-Unis, ce qui lui permettra d'être exempté des règles d'efficacité qui entreront en vigueur en 2028.

Le projet de loi vise à remédier à la pénurie de 3 000 contrôleurs aériens en demandant à la FAA de mettre en œuvre des normes améliorées en matière de personnel et d'embaucher davantage d'inspecteurs, d'ingénieurs et de spécialistes techniques.

Le projet de loi ne relève pas l'âge de la retraite obligatoire des pilotes à 67 ans, comme les législateurs de la Chambre des représentants avaient tenté de le faire l'année dernière, et maintient les exigences en matière de formation des pilotes.

Le Congrès ne fixera pas de taille minimale pour les sièges, laissant cette tâche à la FAA. Le projet de loi prévoit que le ministère des transports crée un tableau de bord indiquant aux consommateurs la taille minimale des sièges pour chaque compagnie aérienne américaine.

Les législateurs ont également rejeté de nombreuses autres dispositions relatives aux consommateurs que l'administration Biden avait demandées, notamment l'obligation d'indemniser les passagers en cas de retards importants causés par les compagnies aériennes, comme c'est le cas en Europe.

Le projet de loi réautorise le National Transportation Safety Board et renforce les effectifs de l'agence chargée des enquêtes de sécurité. Il vise également à encourager l'adoption de drones et de taxis aériens volants dans l'espace aérien national et prolonge jusqu'au 1er octobre l'autorité gouvernementale existante en matière de lutte contre les drones. (Reportage de David Shepardson ; Rédaction de Susan Heavey, Brendan O'Boyle et Jamie Freed)