L'avion spatial secret X-37B de l'armée américaine a décollé de Floride jeudi soir pour sa septième mission. La première a été lancée à bord d'une fusée Falcon Heavy de SpaceX, capable de l'amener sur une orbite plus élevée que jamais.

La Falcon Heavy, composée de trois cœurs de fusée attachés ensemble, a quitté son aire de lancement depuis le Centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral lors d'un décollage nocturne spectaculaire retransmis en direct sur le webcast de SpaceX.

Le lancement a eu lieu après plus de deux semaines de faux départs et de retards. Trois comptes à rebours antérieurs ont été annulés en raison du mauvais temps et de problèmes techniques non spécifiés, ce qui a conduit les équipes au sol à ramener le vaisseau spatial dans son hangar avant de procéder au combat de jeudi.

Ce combat a eu lieu deux semaines après le lancement du Shenlong, ou "Dragon divin", l'avion spatial robotisé de la Chine, pour sa troisième mission en orbite depuis 2020, ce qui a ajouté une nouvelle dimension à la rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine dans le domaine de l'espace.

Le Pentagone n'a divulgué que peu de détails sur la mission du X-37B, qui est menée par l'U.S. Space Force dans le cadre du programme militaire National Security Space Launch.

Le véhicule construit par Boeing, qui a à peu près la taille d'un petit bus et ressemble à une navette spatiale miniature, est conçu pour déployer diverses charges utiles et mener des expériences technologiques lors de vols orbitaux de longue durée. À la fin de sa mission, l'engin redescend dans l'atmosphère pour atterrir sur une piste d'atterrissage, à la manière d'un avion.

Il a effectué six missions depuis 2010, les cinq premières ayant été transportées en orbite par des fusées Atlas V de United Launch Alliance, une coentreprise de Boeing et Lockheed Martin, et plus récemment, en mai 2020, au sommet d'un booster Falcon 9 fourni par SpaceX d'Elon Musk.

La mission de jeudi était la première à être lancée à bord de la fusée Falcon Heavy de SpaceX, plus puissante et capable de transporter des charges utiles encore plus lourdes que le X-37B plus loin dans l'espace, éventuellement en orbite géosynchrone, à plus de 22 000 miles (35 000 km) au-dessus de la Terre.

Le X-37B, également appelé véhicule d'essai orbital, était jusqu'à présent cantonné à des vols en orbite terrestre basse, à des altitudes inférieures à 2 000 km.

NOUVEAUX RÉGIMES ORBITAUX ET SEMENCES

Le Pentagone n'a pas précisé l'altitude à laquelle l'avion spatial volera cette fois-ci. Mais dans un communiqué publié le mois dernier, le Bureau des capacités rapides de l'armée de l'air a déclaré que la mission n° 7 comprendrait des tests de "nouveaux régimes orbitaux, l'expérimentation de futures technologies de sensibilisation au domaine spatial".

Ces commentaires ont conduit les analystes de l'industrie et les traqueurs amateurs de l'espace à spéculer que le X-37B pourrait se diriger vers une orbite très elliptique autour de la Terre ou même vers une trajectoire qui pourrait l'amener à proximité de la Lune, une région de l'espace à laquelle le Pentagone s'intéresse de plus en plus.

"Peut-être cet engin va-t-il se diriger vers la lune et y déposer une charge utile", a déclaré Bob Hall, directeur de la société de surveillance du trafic spatial COMSPOC, qui analyse les trajectoires des objets orbitaux. Plus le vaisseau spatial s'approchera de la Lune, plus il sera difficile de revenir sur Terre en toute sécurité.

Le X-37B transporte également une expérience de la NASA visant à étudier comment les graines de plantes sont affectées par une exposition prolongée à l'environnement hostile des radiations dans l'espace. La possibilité de cultiver des plantes dans l'espace a des implications majeures pour l'alimentation des astronautes lors des futures missions à long terme sur la Lune et sur Mars.

Le Shenlong chinois, tout aussi secret, a été transporté dans l'espace le 14 décembre par une fusée Longue Marche 2F, un système de lancement moins puissant que le Falcon Heavy de SpaceX et dont on pense qu'il est limité à la livraison de charges utiles en orbite terrestre basse.

Néanmoins, le général B. Chance Saltzman, de la Space Force, a déclaré aux journalistes lors d'une conférence de l'industrie au début du mois qu'il s'attendait à ce que la Chine lance Shenlong à peu près en même temps que le X-37B, dans ce qu'il a suggéré être une manœuvre concurrentielle.

"Il n'est pas surprenant que les Chinois soient extrêmement intéressés par notre avion spatial. Nous sommes extrêmement intéressés par le leur", a déclaré M. Saltzman, selon des propos publiés dans Air & Space Forces Magazine, une revue aérospatiale américaine.

"Ce sont deux des objets les plus surveillés en orbite pendant qu'ils sont en orbite. Ce n'est probablement pas une coïncidence s'ils essaient de nous faire correspondre dans le temps et dans l'ordre", a-t-il ajouté.

La durée prévue de la dernière mission du X-37B n'a pas été rendue publique, mais elle devrait s'étendre jusqu'en juin 2026 ou plus tard, compte tenu de la tendance actuelle à l'allongement successif des vols.

La dernière mission est restée en orbite pendant plus de deux ans avant d'atterrir à nouveau en novembre 2022. (Reportage de Joey Roulette à Cap Canaveral, Floride ; Rédaction et complément d'information de Steve Gorman à Los Angeles ; Rédaction de Rosalba O'Brien et Lincoln Feast).