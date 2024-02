Singapour accueillera la semaine prochaine le plus grand salon aéronautique d'Asie, pour la première fois depuis la fin des restrictions frontalières COVID, avec une reprise des voyages dans la région et un volet militaire du salon qui regorge de systèmes défensifs et d'acheteurs d'armes nerveux.

Le retour attendu de la demande civile en Asie est toutefois mis à l'épreuve par une pénurie de l'offre dans l'ensemble de l'industrie et par des vents contraires macroéconomiques - en particulier dans le deuxième marché mondial de l'aviation, la Chine - tandis que les tensions géopolitiques ont placé les armes sous les feux de la rampe.

"Les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement limitent la capacité de nombreuses compagnies aériennes à moderniser leur flotte et à entretenir leurs appareils", a déclaré Subhas Menon, directeur de l'Association des compagnies aériennes d'Asie-Pacifique.

Le salon biennal présentera également le premier voyage hors du territoire chinois du premier avion de passagers fabriqué en Chine, le C919, un avion à fuselage étroit de COMAC.

Alors que les deux principaux constructeurs d'avions, Airbus et Boeing, peinent à augmenter leur production et à répondre à la demande de nouveaux avions, et que Boeing est confronté à une série de crises, les visiteurs du salon observeront comment la Commercial Aircraft Corporation Of China (COMAC) se positionne en tant qu'alternative viable.

De nombreux acteurs du secteur rappellent que seuls quatre C919 sont en service en Chine, que l'avion n'est certifié que par les autorités de régulation chinoises et que le C919 dépend de chaînes d'approvisionnement internationales.

Néanmoins, l'autorité chinoise de l'aviation a déclaré qu'elle ferait la promotion de l'avion au niveau international cette année et qu'elle chercherait à obtenir la certification de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA).

"Nous avons également constaté une tendance croissante des clients à inclure l'option C919 dans l'évaluation de leur flotte", a déclaré Adam Cowburn d'Alton Aviation Consultancy.

COMAC sera l'un des deux constructeurs d'avions commerciaux à faire voler ses appareils aux côtés d'Airbus. Boeing n'enverra pas d'avion commercial au salon cette année.

Il s'agit du premier grand événement international de l'industrie depuis que l'explosion d'un bouchon de porte sur un 737 MAX 9, le mois dernier, a plongé Boeing dans sa deuxième crise de sécurité en cinq ans et envoyé des images d'un fuselage avec un trou béant à travers le monde.

L'analyste Sash Tusa, de l'agence Agency Partners basée au Royaume-Uni, a déclaré que dans le passé, l'industrie discutait rarement de la sécurité aérienne en public, partant du principe que toute mention saperait la confiance.

"Mais cette omerta ne semble plus s'appliquer", a-t-il ajouté dans une note.

ENVIRONNEMENT ET DÉFENSE

Singapour invitera les délégués de l'industrie à discuter de l'impact de l'aviation sur l'environnement et dévoilera un plan visant à rendre le secteur de l'aviation de Singapour durable.

En novembre, l'industrie aéronautique mondiale a convenu de réduire les émissions de carbone des carburants de 5 % d'ici à 2030, afin d'atteindre l'objectif d'émissions de carbone "nettes zéro" d'ici à 2050.

"Pour que l'industrie atteigne ses ambitions en matière d'émissions nettes de carbone d'ici 2050, l'Asie sera un moteur essentiel, car elle restera le plus grand marché de l'aviation", a déclaré M. Cowburn.

Une augmentation massive de la production de carburant aviation durable (SAF) est l'espoir actuel pour atteindre ces objectifs, mais il coûte trois à cinq fois plus cher que le carburant aviation traditionnel et il y a des inquiétudes sur la façon de répondre durablement à la demande.

"La prise de conscience de l'impact de l'aviation sur le climat s'est accrue et les questions relatives à la licence d'exploitation de ce secteur ont été de plus en plus soulevées, sans qu'il y ait de solution crédible pour résoudre ce problème", a déclaré Sami Jauhiainen, du raffineur Neste, qui a commencé à raffiner du SAF à Singapour l'année dernière.

Singapour n'est pas traditionnellement un salon important pour les nouvelles commandes d'avions, mais certaines affaires pourraient coïncider avec le salon.

Certains nouveaux cargos sont également très demandés, selon les délégués.

Dans un contexte de tensions croissantes au sujet de Taïwan, de différends sur la souveraineté de la mer de Chine méridionale et de multiplication des essais de missiles par la Corée du Nord, les budgets de défense régionaux sont en hausse. Des systèmes allant de petits drones à des avions de chasse sous-marine complexes seront exposés.

La guerre en Ukraine, qui a donné lieu à une utilisation intensive de défenses aériennes haut de gamme et à des attaques répétées contre les navires de la mer Rouge, pourrait également stimuler l'intérêt pour les systèmes capables d'intercepter les missiles et les drones, ainsi que pour les plateformes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) utilisées pour garder un œil sur les adversaires. Aucune entreprise russe ne figure sur la liste des exposants du salon.

Six forces aériennes effectueront des démonstrations en vol, dont les États-Unis, l'Inde et la Corée. (Reportage de Lisa Barrington à Séoul et de Tim Hepher à Paris ; Reportage complémentaire de Xinghui Kok à Singapour)