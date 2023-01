Le régulateur américain veut étendre un mandat pour adopter ce qu'on appelle les systèmes de gestion de la sécurité (SMS), qui sont un ensemble de politiques et de procédures pour identifier et traiter de manière proactive les dangers opérationnels potentiels dès le début. Les compagnies aériennes américaines sont tenues d'avoir des SMS depuis 2018 et certaines entreprises aérospatiales ont déjà volontairement des programmes SMS comme Boeing, GE et Pratt & Whitney, filiale de Raytheon.