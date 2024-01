L'autorité américaine de régulation de l'aviation a prolongé vendredi l'immobilisation des Boeing 737 MAX 9 pour une durée indéterminée afin de procéder à de nouveaux contrôles de sécurité et a annoncé qu'elle allait renforcer la surveillance de Boeing lui-même après qu'un panneau de cabine s'est détaché d'un nouvel avion en plein vol.

Alors que United Airlines et Alaska Airlines ont annulé leurs vols jusqu'à mardi, l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré qu'elle exigerait une nouvelle série d'inspections avant d'envisager la remise en service des avions.

Sous une supervision plus stricte, l'autorité de régulation contrôlera la chaîne de production et les fournisseurs du Boeing 737 MAX 9 et envisagera de confier à une entité indépendante certains aspects de la certification de la sécurité des nouveaux avions que la FAA confiait jusqu'à présent au constructeur aéronautique.

La FAA a déclaré que la poursuite de l'immobilisation au sol de 171 avions ayant la même configuration que l'avion en cause dans l'incident était "pour la sécurité des voyageurs américains". L'autorité de régulation avait déclaré lundi que l'immobilisation des avions serait levée une fois qu'ils auraient été inspectés, avant de préciser qu'il restait du travail à faire pour les contrôles prévus. Vendredi, la FAA a déclaré que 40 des avions devaient être réinspectés, puis l'agence examinera les résultats et déterminera si la sécurité est suffisante pour permettre aux MAX 9 de reprendre le vol.

Alaska Airlines et United Airlines, les deux compagnies aériennes américaines qui utilisent les avions concernés, ont dû annuler des centaines de vols au cours de la semaine dernière en raison de l'immobilisation au sol, alors qu'une crise de plus en plus grave engloutit le constructeur américain d'avions.

Vendredi, Alaska et United ont toutes deux annulé tous les vols du MAX 9 jusqu'à mardi, et United a annulé d'autres vols les jours suivants.

Les actions de Boeing ont clôturé en baisse de 2,2 % vendredi et ont perdu près de 12 % depuis l'incident du 5 janvier. La confiance en Boeing a été ébranlée depuis que deux crashs de MAX 8 en 2018 et 2019 ont tué 346 personnes et ont conduit le Congrès à adopter des réformes radicales pour la certification des nouveaux avions.

L'avion d'Alaska Airlines, qui n'était en service que depuis huit semaines, a décollé de Portland, dans l'Oregon, vendredi dernier et volait à 16 000 pieds lorsque le panneau s'est détaché de l'avion. Les pilotes ont ramené l'avion à Portland, les passagers n'ayant subi que des blessures légères.

Jeudi, la FAA a annoncé l'ouverture d'une enquête officielle sur le MAX 9. L'administrateur de la FAA, Mike Whitaker, a déclaré que le MAX 9 d'Alaska Airlines présentait des "problèmes significatifs" et a rappelé les antécédents de Boeing en matière de problèmes de production.

Le National Transportation Safety Board (NTSB) cherche à savoir si l'avion MAX 9 utilisé dans l'épisode de l'Alaska était manquant ou si des boulons avaient été mal serrés.

L'AUTORITÉ DE RÉGULATION RECHERCHE LES CAUSES PROFONDES

M. Whitaker a déclaré vendredi à Reuters qu'il considérait les problèmes du MAX 9 comme un problème de fabrication et non de conception. Rappelant les problèmes de production rencontrés depuis des années par Boeing, il a déclaré : "Ce qui se passe n'est pas un problème de fabrication, mais de conception" : "Ce qui se passe ne résout pas le problème et nécessite un examen approfondi. Nous nous concentrons de plus en plus sur le processus de fabrication".

La FAA veut savoir "où ces pannes peuvent se produire". Les contrôles de qualité sont-ils insuffisants ? Les contrôles ne sont-ils pas effectués au bon endroit ? L'ordre d'assemblage pose-t-il des problèmes ?", a-t-il ajouté.

Vendredi, Boeing s'est engagé à "coopérer pleinement et de manière transparente avec notre autorité de régulation. Nous soutenons toutes les actions qui renforcent la qualité et la sécurité et nous prenons des mesures dans l'ensemble de notre système de production".

Spirit AeroSystems, fournisseur de Boeing, a déclaré vendredi qu'il s'engageait à soutenir l'audit de la FAA sur les processus de production et de fabrication.

M. Whitaker souhaite réexaminer la pratique de longue date selon laquelle la FAA délègue à Boeing certaines tâches essentielles en matière de sécurité.

"Je pense que nous devrions envisager la possibilité d'une tierce partie", a déclaré M. Whitaker. "Je pense qu'il s'agit d'une option qui offre un niveau de confiance plus élevé, qui nous permet d'exercer une surveillance plus directe et qui fait en sorte que les personnes chargées de certaines inspections critiques ne soient pas rémunérées par le fabricant.

Alaska et United ont déclaré que des contrôles préliminaires avaient permis de découvrir des pièces détachées sur de nombreux avions cloués au sol.

Le capitaine Ed Sicher, président de l'Allied Pilots Association, qui représente 15 000 pilotes d'American Airlines, a déclaré qu'un contrôle plus strict de la part de la FAA était inévitable compte tenu des problèmes rencontrés par Boeing. La compagnie American, basée au Texas, utilise une variante différente du MAX.

Je pense qu'il y a un niveau accru de scepticisme et d'examen minutieux de ce qui était une excellente marque, a déclaré M. Sicher à Reuters. Aujourd'hui, tout le monde commence à froncer les sourcils et à s'assurer que les T sont franchis et que les I sont marqués d'un point.

Mercredi, le PDG de Boeing, Dave Calhoun, a reconnu sur CNBC qu'il y avait un problème de "qualité" à permettre au MAX 9 de voler avec le problème qui a causé l'éclatement.

Depuis les accidents mortels, les critiques ont déclaré que les budgets tendus de la FAA ont conduit l'agence à déléguer trop de responsabilités au constructeur d'avions. Depuis 2019, l'agence a réduit cette pratique.

La grande question est de savoir si la FAA dispose du personnel nécessaire pour renforcer la surveillance à long terme, a déclaré l'expert américain en sécurité aérienne John Cox, ajoutant que la création d'une entité tierce serait "très inhabituelle".

En mars, la FAA a déclaré qu'elle avait augmenté le personnel chargé de la surveillance réglementaire de Boeing à 107 personnes, contre 82 les années précédentes.

En 2021, Boeing a accepté de payer 6,6 millions de dollars de pénalités pour ne pas avoir respecté un accord de sécurité conclu en 2015. La FAA a également lancé un examen externe de la culture de sécurité de Boeing en janvier 2023. (Reportage de David Shepardson ; Reportage complémentaire de Rajesh Kumar Singh à Chicago ; Valerie Insinna à Washington et Allison Lampert à Montréal ; Rédaction de Toby Chopra, Chizu Nomiyama, David Gregorio et Muralikumar Anantharaman)