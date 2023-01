Boeing collaborera avec la NASA pour "construire, tester et faire voler un avion de démonstration grandeur nature et valider les technologies visant à réduire les émissions", a déclaré l'agence. Sur sept ans, la NASA investira 425 millions de dollars, tandis que Boeing et ses partenaires apporteront le reste du financement de l'accord, estimé à environ 725 millions de dollars.