Le président du conseil de sécurité américain réprimande l'Éthiopie au sujet du rapport sur le Boeing 737 MAX

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a déclaré dans une interview que le Bureau d'enquête sur les aéronefs (EAIB) de l'Éthiopie avait commis des erreurs dans son rapport.

"Nous pensons que ce qu'ils n'ont pas fait, c'est vraiment approfondir les questions de performance de l'équipage de conduite et savoir s'ils étaient correctement préparés", a déclaré Homendy. "Nous avons eu l'impression qu'il n'était pas aussi complet et robuste qu'il aurait pu l'être".

Les crashs de MAX en 2018 et 2019 en Indonésie et en Éthiopie, qui ont coûté à Boeing plus de 20 milliards de dollars, ont conduit à une immobilisation de 20 mois de l'avion le plus vendu, qui a été levée par les régulateurs après que Boeing a apporté des modifications au logiciel et à la formation des pilotes. Boeing a refusé de commenter mardi.

Le NTSB n'a pas eu la possibilité d'examiner ou de commenter le rapport final de l'Éthiopie avant qu'il ne soit rendu public le mois dernier, ce qui constitue une violation des règles supervisées par l'OACI, l'agence d'aviation des Nations Unies basée à Montréal, a déclaré M. Homendy.

"C'est sans précédent - en vertu de l'OACI, nous avons le droit d'examiner le rapport et de faire des commentaires", a déclaré M. Homendy.

Les commentaires du NTSB publiés en décembre étaient une réponse à un projet antérieur que le conseil a examiné.

Le NTSB a déclaré plus tôt que les inspecteurs d'Ethiopian enquêtant sur la cause du crash d'Ethiopian Airlines en mars 2019, qui a tué 157 personnes, n'ont pas accordé suffisamment d'attention à la formation de l'équipage et aux procédures d'urgence dans leur rapport.

Le BEAA a imputé l'accident à des entrées "non commandées" du système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre de Boeing, connu sous le nom de MCAS.

Le bureau n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon le rapport publié le mois dernier, les entrées, causées par les données défectueuses d'un capteur d'angle d'attaque (AOA), ont fait piquer le nez de l'avion à plusieurs reprises, entraînant une perte de contrôle alors que les pilotes tentaient de faire face à plusieurs avertissements dans la cabine.

Le NTSB a déclaré que la conclusion du rapport éthiopien selon laquelle des problèmes électriques de l'avion ont causé une sortie erronée de l'AOA n'était "pas étayée par des preuves". Le NTSB a déclaré qu'il avait trouvé que la sortie erronée du capteur était probablement causée par un impact d'oiseau peu après le décollage d'Addis Abeba.

Le NTSB a ajouté que la conclusion du rapport sur l'Éthiopie selon laquelle la documentation MCAS destinée aux équipages de conduite était "trompeuse puisque Boeing avait fourni les informations à tous les exploitants de 737 MAX quatre mois avant le crash d'Ethiopian Airlines."