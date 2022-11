Le président mexicain envisage de confier le jet présidentiel à une future compagnie aérienne gérée par les militaires.

Lopez Obrador, qui a une approche austère des dépenses, a présenté le luxueux Boeing 787 Dreamliner comme un symbole des excès des gouvernements précédents et, depuis sa campagne électorale, s'était engagé à le vendre. Mais trouver un acheteur prêt à payer son prix de 130 millions de dollars s'est avéré difficile.

"L'avion sera remis à Mexicana de Aviacion pour des voyages spéciaux", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse dans le sud de la péninsule du Yucatan, précisant qu'il serait disponible à la location pour les travailleurs de la nouvelle compagnie aérienne pour des voyages autour du Mexique et même vers d'autres continents.

"Il serait loué de manière spéciale pour les personnes qui veulent emmener leur famille, ou les travailleurs, en voyage pour les récompenser de leurs performances", a-t-il déclaré.

Lopez Obrador prévoit de créer une nouvelle compagnie aérienne sous les auspices d'Olmeca-Maya-Mexica, une entreprise dirigée par l'armée qui doit gérer une poignée d'aéroports et le projet de "train maya" de plusieurs milliards de dollars en cours de construction dans le Yucatan.

Les critiques du gouvernement ont accusé l'administration de militariser la société en plaçant une grande partie de l'infrastructure du Mexique, ainsi que sa garde nationale dirigée par des civils, sous le contrôle de l'armée.

Lopez Obrador a déclaré aux journalistes que la nouvelle compagnie aérienne s'appellerait Mexicana de Aviacion, du nom de l'ancienne compagnie aérienne phare du Mexique qui a déposé le bilan en 2010. Mexicana, l'une des plus anciennes compagnies aériennes du monde, avait opéré pendant près d'un siècle.

Il a déclaré que la marque et l'emblème de Mexicana devraient être valorisés et acquis pour créer la nouvelle compagnie, "afin qu'il y ait plus de vols et que les tarifs aériens n'augmentent pas autant."

Entre-temps, les autorités mexicaines s'efforcent de récupérer une cote d'aviation de catégorie 1 auprès de la Federal Aviation Administration des États-Unis, après l'avoir perdue en 2021, ce qui empêche les transporteurs locaux d'ajouter de nouveaux vols vers les États-Unis.