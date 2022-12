Le suspect de l'attentat à la bombe de Lockerbie est placé en détention aux États-Unis.

Abu Agila Mohammad Mas'ud Kheir Al-Marimi a été placé en détention environ deux ans après que l'ancien procureur général des États-Unis Bill Barr ait annoncé pour la première fois que les États-Unis avaient porté des accusations contre lui.

Un porte-parole du ministère de la Justice a confirmé à Reuters dimanche que les États-Unis ont la garde du suspect. Mas'ud devrait faire sa première comparution devant un tribunal fédéral à Washington.

Les détails concernant le moment de l'audience seront communiqués ultérieurement, a ajouté le porte-parole.

Les documents du tribunal décrivent Mas'ud comme un expert en fabrication de bombes qui a rejoint le service de renseignement de l'Organisation de sécurité extérieure de la Libye dans les années 1970 et a pris part à un certain nombre d'opérations en dehors de la Libye, atteignant le grade de colonel.

Une source militaire dans la ville libyenne de Misrata a déclaré que Mas'ud avait été transporté par avion depuis l'aéroport de cette ville. Reuters n'a pas pu établir immédiatement quand.

Les familles des personnes tuées dans l'attentat de Lockerbie ont été informées que le suspect est en détention aux États-Unis, a déclaré dimanche un porte-parole du Crown Office and Procurator Fiscal Service (COPFS) d'Écosse.

La BBC a d'abord rapporté l'arrestation de Mas'ud.

La bombe à bord du Boeing 747, qui reliait Londres à New York, a tué les 259 personnes à bord et 11 personnes au sol, l'attentat militant le plus meurtrier jamais commis en Grande-Bretagne.

La scène de crime de l'attentat s'étendait sur plus de 2 175 km carrés (840 miles carrés).

En 1991, deux autres agents de renseignement libyens ont été inculpés dans l'attentat : Abdel Baset Ali al-Megrahi et Lamen Khalifa Fhimah.

Lors d'un procès écossais devant un tribunal de Camp Zeist aux Pays-Bas, Megrahi a été reconnu coupable de l'attentat et a été emprisonné à vie en 2001. Il a ensuite été libéré parce qu'il souffrait d'un cancer et est mort à son domicile à Tripoli en 2012.

Fhimah a été acquitté de toutes les accusations, mais les procureurs écossais ont maintenu que Megrahi n'avait pas agi seul.

En 2020, les États-Unis ont levé les accusations criminelles contre Mas'ud, un troisième conspirateur présumé, ajoutant qu'il avait travaillé comme expert technique dans la construction d'engins explosifs.

Au moment de l'attentat, les enquêteurs américains ont découvert des preuves que l'un des suspects possibles portait le nom d'"Abu Agela Masud", mais n'ont pas pu le localiser, selon la déclaration sous serment d'un agent du FBI à l'appui de la plainte pénale du gouvernement.

Des décennies plus tard, le FBI a obtenu une copie d'une interview de Mas'ud réalisée le 12 septembre 2012 par un agent des forces de l'ordre libyen alors qu'il y était en détention.

Au cours de l'entretien, Mas'ud "a admis avoir construit la bombe qui a fait tomber le vol Pan Am 103 et avoir travaillé avec Megrahi et Fhimah pour exécuter le complot", indique la déclaration de l'agent du FBI.

Mas'ud a également déclaré à l'enquêteur qu'il était impliqué dans d'autres complots similaires, et a affirmé que l'attentat à la bombe avait été ordonné par les dirigeants des services de renseignements libyens.

Il a également déclaré que l'ancien dirigeant libyen Muammar Qadaffi, qui a été tué par les rebelles en octobre 2011, "l'a remercié, lui et les autres membres de l'équipe, pour leur attaque réussie contre les États-Unis."

L'agent qui a déposé la déclaration a déclaré que le FBI a pu corroborer la confession de Mas'ud au cours de son enquête.

Le transfert de Mas'ud pour un procès en Occident a provoqué des luttes intestines parmi les politiciens libyens, qui sont divisés entre un parlement basé dans l'est du pays et un gouvernement d'unité nationale à Tripoli.

Certains parlementaires de l'Est ont accusé le Premier ministre Abdulhamd al-Dbeibah d'obéir à Washington malgré l'absence d'un traité d'extradition.