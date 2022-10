Les pertes de Boeing s'accumulent sur le programme Air Force One en difficulté

Le directeur général de Boeing, Dave Calhoun, a déclaré mercredi que "les critiques avaient raison" de critiquer l'accord du constructeur d'avions. Le président Donald Trump avait alors décroché une promesse du prédécesseur de Calhoun, Dennis Muilenburg, selon laquelle le coût du remplacement d'Air Force One ne dépasserait pas 4 milliards de dollars.

"Nous n'avons pas obtenu suffisamment de prix", a déclaré M. Calhoun à CNBC en disant que l'entreprise, ajoutant que la "plus grande erreur" sur l'Air Force One "était la nature à prix fixe" du contrat.

Boeing a précédemment comptabilisé environ 1,1 milliard de dollars de charges sur le programme depuis 2020 et a maintenant accumulé 1,9 milliard de dollars de pertes sur le programme de 4,3 milliards de dollars qui a jusqu'à trois ans de retard.

En 2016, Donald Trump avait exhorté le gouvernement à annuler l'achat du nouvel Air Force One de Boeing en déclarant qu'il était "ridicule" et trop cher."

L'activité de défense en difficulté du planificateur a enregistré mercredi une charge de 2,8 milliards de dollars pour un certain nombre de programmes, dont Air Force One. Mardi, Reuters a rapporté pour la première fois que Boeing avait nommé un dépanneur principal pour aider à redresser les programmes déficitaires de sa division Défense, Espace et Sécurité (BDS).

Les Boeing 747-8 sont conçus pour être une Maison Blanche aéroportée capable de voler dans les pires scénarios de sécurité, comme une guerre nucléaire, et sont modifiés avec une avionique militaire, des communications avancées et un système d'auto-défense et devraient maintenant être livrés en 2026 et 2027.

Boeing a déclaré que les pertes d'Air Force One étaient "dues à des coûts plus élevés pour intégrer certaines exigences techniques, à des augmentations de la main-d'œuvre de modification en usine et de l'ingénierie de soutien, à des retards de calendrier et à des coûts de fournisseurs plus élevés."

Boeing a averti que "le risque demeure que nous puissions enregistrer des pertes supplémentaires dans les périodes futures".

En juin, le Government Accountability Office (GAO) des États-Unis a déclaré que le programme Air Force One risquait de subir de nouveaux retards en raison de l'étroitesse du marché du travail pour les mécaniciens et des taux d'habilitation de sécurité plus faibles que prévu.

Le rapport a également cité la nécessité pour Boeing de faire appel à un autre fournisseur pour certains travaux intérieurs comme un risque majeur pour le calendrier.

Brian West, directeur financier de Boeing, a déclaré que les problèmes de stabilité de la main-d'œuvre pour Air Force One "sont amplifiés en raison des exigences pour obtenir des habilitations de sécurité."

En juin, le Pentagone a mis au rebut un schéma de peinture pour Air Force One proposé par Trump, après que l'armée ait déterminé que le design créerait trop de chaleur pour l'avion présidentiel.