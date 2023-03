Les proches du crash du Boeing MAX soutiennent la candidature de Biden dans le domaine de l'aviation

Le candidat, Phil Washington, directeur général de l'aéroport international de Denver, s'est attiré les foudres des républicains qui se demandent s'il possède l'expérience requise en matière d'aviation pour occuper ce poste, alors que le ministère des transports affirme que M. Washington est parfaitement qualifié.

La commission sénatoriale du commerce doit se prononcer mercredi sur la nomination de M. Washington au poste de premier régulateur de l'aviation américaine, alors que l'agence fait face à des interrogations après une série d'incidents de sécurité évités de justesse.

"La FAA a besoin d'un outsider capable de combler les lacunes en matière de leadership, de transformer des organisations complexes et de résister aux pressions du marais de l'aviation vers la médiocrité et le malaise", a déclaré lundi une lettre signée par huit parents des personnes tuées dans l'accident du vol MAX d'Ethiopian Airlines en mars 2019.

Deux crashs du MAX en 2018 et 2019 ont tué 346 personnes, coûté plus de 20 milliards de dollars à Boeing, entraîné une immobilisation au sol de 20 mois pour l'avion le plus vendu et incité le Congrès à adopter une législation radicale réformant la certification des avions.

"Le prochain administrateur de la FAA doit diriger les efforts pour mettre en œuvre pleinement ces réformes clés en matière de sécurité", indique la lettre.

Boeing n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

La présidente de la commission du commerce, la démocrate Maria Cantwell, a déclaré qu'il était impératif que le prochain administrateur de la FAA s'engage à mettre pleinement en œuvre les réformes en matière de sécurité et à demander des comptes à Boeing.

"Nous pensons que l'industrie et la FAA sont devenues trop proches", a déclaré Mme Cantwell.

Washington s'est engagé à accélérer la mise en œuvre des réformes en matière de sécurité.