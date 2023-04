Livraisons du 737 MAX de nouveau entravées, Boeing chute à Wall Street

New York (awp/afp) - L'avionneur américain Boeing dégringolait à la Bourse de New York vendredi après l'annonce de nouvelles perturbations dans les livraisons de son avion vedette, le moyen-courrier 737 MAX, provoquées par des problèmes de qualité sur des pièces fournies par Spirit Aerosystems.

L'action de Boeing reculait de plus de 6% à la mi-séance tandis que celle de son fournisseur chutait d'environ 20%.

Le constructeur a indiqué jeudi soir que Spirit Aerosystems avait utilisé un "processus de fabrication non standard" dans l'installation de raccords dans le fuselage de certains modèles d'avions 737-7, 737-8, 737-8-200 et P-8.

Ce problème ne pose pas de risque immédiat et les avions en service peuvent continuer à voler, assure Boeing.

Mais au moment où certaines compagnies aériennes déplorent de ne pas avoir suffisamment d'appareils pour répondre à la demande en billets d'avion, les livraisons d'un nombre "important" de 737 MAX en production ou encore dans ses stocks vont baisser à court terme, le temps de mener les inspections et, le cas échéant, d'effectuer des modifications.

L'entreprise, qui s'est fixé comme objectif de livrer entre 400 et 450 MAX en 2023, n'a pas précisé combien exactement d'appareils pourraient être concernés ni combien de temps cela pourrait prendre de régler la situation.

Cette annonce représente un nouveau contretemps pour Boeing, qui tente de se remettre à flot après plusieurs années compliquées.

L'avionneur a en effet dû faire face coup sur coup aux deux accidents mortels du 737 MAX en 2018 et 2019, qui a conduit à une immobilisation de l'appareil dans le monde pendant 20 mois, à la pandémie et son impact sur le trafic aérien et les chaînes d'approvisionnement, ainsi qu'à des problèmes de fabrication découverts sur le 787 à l'été 2020 qui ont entravé les livraisons du long-courrier pendant de longs mois.

Le groupe est parvenu en 2022 à dégager un flux de trésorerie disponible positif sur l'ensemble de l'année pour la première fois depuis 2018, un indicateur clé dans son redressement.

Mais si les livraisons du MAX sont fortement perturbées, les rentrées d'argent vont diminuer dans la mesure où les compagnies paient l'essentiel de leur commande au moment de la réception des avions.

"L'histoire ne change pas fondamentalement", remarque Nicolas Owens, analyste pour Morningstar. "Les avions vont être livrés et Boeing va réduire ses stocks. Mais cela rajoute des retards", ajoute-il dans une note.

