Norwegian Air souhaite ajouter neuf avions avant la haute saison de 2024

Norwegian Air a déclaré vendredi qu'elle espérait augmenter sa flotte de neuf avions avant la saison des vacances de l'année prochaine en Europe, après avoir dû voler avec moins d'avions que prévu cette année en raison de problèmes de livraison chez Boeing.

La compagnie aérienne à bas prix exploitera 81 appareils pendant les mois de pointe (juin-août), alors qu'elle espérait à l'origine en avoir quatre de plus, mais elle ne les remplacera pas par des locations avec services auprès d'autres compagnies.

"Pour 2024 ... nous atteindrons près de 90 j'espère, à condition que nos amis de Boeing puissent livrer", a déclaré le PDG Geir Karlsen à Reuters en marge d'une présentation des résultats.

Norwegian Air et le constructeur d'avions américain ont résolu un différend il y a un an, en convenant d'un nouvel accord portant sur les livraisons de 50 Boeing 737 MAX 8 à livrer entre 2025 et 2028, et en décrochant des options pour 30 autres.

Toutefois, Boeing a dû interrompre les livraisons en raison de problèmes de qualité de ses fournisseurs.

"Il y aura des retards, c'est certain", a déclaré M. Karlsen, ajoutant que la compagnie aérienne basée à Oslo n'avait pour l'instant reçu que cinq des 15 avions qu'elle avait commandés à Boeing.

"Nous nous attendons à ce que ces retards persistent également en 2024 et peut-être en 2025. Mais nous recevrons des avions, j'en suis certain", a déclaré M. Karlsen.

La compagnie a annoncé une perte pour le premier trimestre vendredi, et a déclaré que de bonnes réservations lui donneraient un coup de pouce pour la saison estivale. (Reportage de Victoria Klesty, édition de Terje Solsvik, Robert Birsel)