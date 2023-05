Ryanair commande 300 appareils à Boeing

Boeing a annoncé que la compagnie irlandaise Ryanair lui a commandé 300 737 MAX pour assurer sa croissance future. Il s'agit du contrat d'achat le plus important de l'histoire de Ryanair. Il comprend une commande ferme de 150 avions 737-10 et une option pour 150 avions supplémentaires. " Ces nouveaux appareils à faible consommation de carburant et à technologie plus écologique offrent 21% de sièges supplémentaires, consomment 20% de carburant en moins et sont 50% plus silencieux que nos B737-NG ", a déclaré Michael O'Leary, PDG du groupe Ryanair.