Turkish Airlines va commander 600 avions, selon son président

Une telle commande, si elle est confirmée, serait la plus importante de l'histoire de l'industrie pour une seule compagnie aérienne, éclipsant la commande record d'Air India pour 470 avions Airbus et Boeing en décembre, mais ses commentaires ont pris de court certaines sources de l'industrie et certains analystes.

S'exprimant quelques semaines avant que la Turquie n'accueille les dirigeants des compagnies aériennes de l'Association internationale du transport aérien, M. Bolat a déclaré que la commande comprendrait 400 avions à fuselage étroit et 200 avions à fuselage large, ajoutant que la flotte serait portée à 810 appareils d'ici à 2033.

"Lors de la conférence de l'IATA, nous allons annoncer les commandes. Nous avons presque terminé nos discussions avec l'un des grands constructeurs. Nous allons commander (au total) environ 600 avions", a déclaré M. Bolat aux journalistes lors d'une réunion de presse organisée à l'occasion du lancement du nouveau concept de restauration à bord de la compagnie.

Le sommet annuel de l'IATA, qui regroupe quelque 280 compagnies aériennes, se tiendra à Istanbul du 4 au 6 juin.

M. Bolat a déclaré que THY était proche d'un accord avec Boeing pour une partie de la commande, mais n'a pas donné plus de détails.

Boeing s'est refusé à tout commentaire.

Turkish Airlines pourrait passer une commande pour le reste des nouveaux avions "à l'autre constructeur" lors du prochain salon aéronautique européen en juin, a ajouté M. Bolat, dans une référence apparente à Airbus, le rival européen de Boeing.

Airbus s'est refusé à tout commentaire.

Le salon aéronautique de Paris aura lieu la semaine du 19 juin.

À l'occasion des élections historiques du 14 mai en Turquie, il a déclaré qu'il s'attendait à ce que la direction de l'entreprise poursuive ses activités après le scrutin afin que Turkish Airlines puisse mener à bien son plan de croissance sur dix ans.

Les compagnies aériennes ont commandé en masse des avions pour décrocher les créneaux horaires qui se raréfient à mesure que les voyages reprennent après la pandémie.

THY a des plans ambitieux pour attirer plus de trafic vers son hub d'Istanbul, en concurrence avec ses rivaux européens et du Golfe.

La compagnie irlandaise Ryanair a commandé jusqu'à 300 avions à fuselage étroit en début de semaine et la compagnie indienne IndiGo est en pourparlers pour l'achat d'environ 500 avions, a rapporté Reuters en mars.

Les actions de Boeing ont augmenté de 0,6 %. Airbus a terminé en baisse de 0,3 %.

Le mois dernier, THY a annoncé un plan stratégique sur 10 ans et des objectifs de croissance, dont celui de traiter 170 millions de passagers d'ici 2033, contre plus de 85 millions en 2023.