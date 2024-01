Une explosion en plein vol a replacé le constructeur d'avions Boeing dans la situation que les investisseurs et la direction espéraient éviter : il s'est retrouvé dans le collimateur des autorités réglementaires au moment même où il attendait l'approbation de nouveaux modèles de son avion à réaction MAX, le plus vendu.

Les enquêteurs estiment qu'il est trop tôt pour déterminer ce qui a provoqué la chute d'un bouchon de porte sur le côté d'un avion exploité par l'un des clients les plus fidèles de Boeing, Alaska Airlines, vendredi, avec 171 passagers à bord.

La Federal Aviation Administration (FAA) a déclaré dimanche que 171 avions Boeing MAX 9 BA.N resteraient cloués au sol jusqu'à ce que l'agence soit convaincue qu'ils peuvent être exploités en toute sécurité.

Cette mésaventure survient alors que Boeing et son fournisseur Spirit AeroSystems, qui a fabriqué le panneau, sont aux prises avec des problèmes de production persistants qui ont entravé la reprise après une longue période d'immobilisation du 737 MAX pour des raisons de sécurité et des perturbations plus importantes dues à la pandémie.

Boeing est sous pression pour élargir la gamme MAX et réduire l'écart avec son rival Airbus, qui a continué à gagner des parts de marché depuis les deux crashs du Boeing MAX en 2018 et 2019 qui ont tué près de 350 personnes et ont conduit à l'immobilisation mondiale du MAX pendant 20 mois.

L'histoire troublée du MAX a entraîné des réformes radicales de la réglementation américaine sur les avions en 2020, et l'incident de l'Alaska pourrait inciter les régulateurs à adopter une ligne plus stricte sur d'autres questions en suspens.

Les compagnies aériennes souhaitent de plus en plus transporter davantage de passagers dans des avions monocouloirs afin de profiter de l'augmentation des performances et de l'autonomie tout en bénéficiant de leur faible coût.

Après les ventes décevantes du MAX 9, le plus grand avion à fuselage étroit de Boeing, la société misait sur sa nouvelle proposition, le MAX 10 de plus grande capacité, pour réduire les ventes effrénées de l'A321neo d'Airbus sur le segment le plus fréquenté du marché. Les analystes estiment qu'un déploiement complet de la gamme MAX est essentiel pour aider Boeing à maintenir ou à améliorer sa part de marché d'environ 40 % et à générer suffisamment de liquidités pour traverser confortablement la décennie à venir.

Boeing, qui croule sous une dette de 39 milliards de dollars, hésite à investir dans un tout nouvel avion tant que la technologie des moteurs n'aura pas atteint sa maturité au cours de la prochaine décennie. Les retards dans la certification du MAX 10 en particulier pourraient remettre en question la stratégie de Boeing pour les années 2020, selon les analystes.

Les difficultés de Boeing sont également surveillées par la Chine, un marché clé qui s'est largement fermé au constructeur d'avions ces dernières années, les problèmes de sécurité du MAX se superposant aux tensions commerciales. Des responsables chinois ont demandé des informations sur l'incident de l'Alaska samedi, ont indiqué des sources.

Boeing et Spirit se sont tous deux abstenus de tout commentaire.

Depuis que le 737 MAX a été cloué au sol en mars 2019, les actions de Boeing ont chuté de plus de 40%, tandis que les actions d'Airbus ont augmenté de 25%.

Le premier indice des retombées sera la manière dont les régulateurs traiteront la certification de la version la plus petite et la moins vendue, le MAX 7, qui est la prochaine à être approuvée, a déclaré Jeff Guzzetti, un ancien enquêteur américain sur les accidents aériens.

La FAA étudie actuellement la possibilité d'accorder une dérogation qui permettrait au MAX 7 d'obtenir sa certification avant que Boeing n'ait terminé les modifications de conception requises. L'accident du MAX 9 pourrait "faire pencher la balance" vers un rejet, a-t-il déclaré.

"La FAA doit être perçue comme forte, maîtrisant la situation et stricte en matière de sécurité", a déclaré M. Guzzetti. "L'époque de la complaisance est révolue.

La FAA a déclaré que "la sécurité déterminera le calendrier" des projets de certification en cours, mais s'est refusée à tout autre commentaire.

QUESTIONS DE QUALITÉ

Bien qu'il soit trop tôt pour identifier la cause de l'éclatement, les experts ont déclaré que l'enquête pourrait raviver le débat sur les récents problèmes de qualité si un problème de production était à l'origine du délogement du panneau du MAX 9.

"Combien de défauts de production et d'échappées de qualité faut-il avant de commencer à réfléchir à la manière de mettre la main sur l'ensemble du processus et d'y remédier", a déclaré M. Guzzetti. Bien que la chaîne de fabrication du 737 de Boeing ait évolué, elle n'a jamais été destinée à produire 750 avions par an, a déclaré Michel Merluzeau d'AIR Strategic Advisory.

Boeing a introduit des systèmes robotiques dans la fabrication du 737, mais vise des réformes numériques plus audacieuses dans les futurs programmes, dans le cadre d'une bataille croissante sur la stratégie de production avec Airbus, tout en continuant à s'attaquer aux problèmes de la chaîne d'approvisionnement et de la main-d'œuvre.

Les initiatives passées qui ont mis la pression sur les fournisseurs pour réduire les coûts, ainsi que la déconnexion entre les cadres supérieurs et les corps d'ingénierie et de fabrication, ont ajouté aux difficultés de Boeing, a déclaré Richard Aboulafia d'AeroDynamic Advisories, un critique de longue date. Parmi les récents problèmes de production du 737, citons des pièces détachées ou manquantes sur le système de gouvernail de deux jets MAX, des trous mal percés par Spirit et la fixation incorrecte de supports reliant l'arrière du fuselage du MAX à la queue de l'avion.

En février, Boeing a été contraint d'interrompre les livraisons de 787 Dreamliner après la découverte d'une erreur dans l'analyse des données - un problème qui, selon Boeing, n'a rien à voir avec les problèmes précédents qui ont interrompu les livraisons entre 2021 et 2022.

Boeing insiste sur le fait que sa patience porte ses fruits.

"Notre système de production est prêt pour des augmentations régulières et efficaces, mais nous ne pousserons pas le système trop vite et nous nous assurerons que la base d'approvisionnement est en phase avec nous", a déclaré Dave Calhoun, PDG de Boeing, en octobre.