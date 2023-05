Washington approuve une vente d'hélicoptères à l'Allemagne pour 8,5 milliards

Washington (awp/afp) - Les Etats-Unis ont annoncé jeudi avoir approuvé la vente de 60 hélicoptères de transport militaire ainsi que d'autres équipements à l'Allemagne, pays membre de l'Otan, pour un montant de 8,5 milliards de dollars.

Cette vente projetée vise à "améliorer les capacités de portage" de l'armée allemande et d'ainsi permettre à l'Allemagne de "renforcer la sécurité de son territoire et prévenir les menaces régionales", a indiqué l'Agence américaine de coopération pour la défense et la sécurité (DSCA) dans un communiqué.

Les hélicoptères concernés sont des hélicoptères militaires de manoeuvre et d'attaque de type CH-47F Chinook.

Cette transaction permettrait "d'appuyer la politique de sécurité nationale et étrangère des Etats-Unis en améliorant la sécurité d'un allié de l'Otan, dont la force est importante pour la stabilité politique et économique de l'Europe", précise le communiqué.

Le département d'Etat américain a approuvé la possible vente et la DSCA en a notifié jeudi le Congrès.

afp/al