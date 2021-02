Chine: Le conglomérat HNA cherche des capitaux privés pour survivre

HONG KONG/SHANGHAI (Reuters) - Le conglomérat chinois en difficulté HNA s'est mis en quête d'investisseurs privés pour éviter la faillite, a-t-on appris de source proche du dossier, mais des banquiers et des analystes estiment que sa restructuration pourrait être douloureuse en raison du poids de sa dette et de l'opacité de sa structure.

Les créanciers du groupe aux activités multiples formé autour de la compagnie aérienne Hainan Airlines ont demandé à la justice d'ouvrir une procédure de dépôt de bilan après avoir pris acte d'un défaut de remboursement de ses dettes. Parallèlement, les autorités de la province du Hainan ont initié un processus de restructuration censé résoudre des problèmes de liquidités.

HNA croule sous les dettes accumulées pendant des années de frénésie d'acquisitions en Chine et à l'étranger, qui l'ont conduit à investir plus de 40 milliards d'euros au total et en ont fait un temps l'un des principaux actionnaires de Deutsche Bank comme du géant hôtelier Hilton.

La personne informée du processus de restructuration a déclaré qu'en attendant une décision de justice sur la demande des créanciers, un groupe de travail dirigé par le secrétaire régional du Parti communiste, Gu Gang, allait tenter de rallier des investisseurs stratégiques.

Elle a précisé que l'objectif de cette démarché était de faire entrer des actionnaires privés, y compris au capital de Hainan Airlines, plutôt que des capitaux publics, tandis que certains actionnaires existants se désengageraient.

En Bourse, les actions de plusieurs sociétés cotées liées à HNA ont chuté lundi: Hainan Airlines, HNA Innovation , CCOOP Group, HNA Technology et Bohai Leasing ont cédé entre 5% et 10%.

"HNA est dans une situation compliquée. Je ne pense pas que la restructuration soit facile", a dit un banquier basé à Hong Kong qui a eu par le passé des relations d'affaires avec le groupe et a requis l'anonymat.

Les dettes obligataires de HNA représentent quelque 22,7 milliards d'euros de valeur nominale toutes devises confondues et le bilan comporte aussi environ 16,5 milliards d'emprunts bancaires selon les données rassemblées par Dealogic.

"Nous ne sommes pas optimistes sur la situation de crédit de HNA Group et nous prenons en compte la possibilité que la restructuration aboutisse à la vente ou à la scission de ses principaux actifs et à des conversions forcées de dettes en actions", a commenté le D.E. Institute, un cercle de réflexion spécialisé dans le crédit et l'analyse des défaillances d'entreprise.

HNA a déjà vendu ces dernières années la société de services aéroportuaires Swissport et le distributeur d'électronique et d'information Ingram Micro.

Le groupe s'est refusé à tout commentaire.

(Brenda Goh à Shanghai,Kane Wu à Hong Kong, Yan Zhang et Cheng Leng à Pékin, avec la contribution de Luoyan Liu et Stella Qiu; version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

