Boilermech Holdings Berhad est une société holding d'investissement. La société est principalement engagée dans la conception et la fabrication de chaudières à biomasse. Elle opère à travers trois segments : Bio-énergie, Traitement de l'eau et Énergie solaire. Son segment Bio-énergie est engagé dans l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction de systèmes de Bio-énergie principalement dans les usines d'huile de palme, les centrales électriques et autres industries. Son segment Traitement de l'eau fournit l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction de solutions de traitement des eaux usées industrielles qui servent l'huile de palme et d'autres industries générales telles que l'alimentation, le bois, le papier et la pâte à papier. Son segment Traitement de l'eau propose également des systèmes de captage du biogaz et des systèmes à membrane pour les eaux de traitement et le traitement tertiaire ; la maintenance et l'entretien du système, ainsi que la fourniture de produits chimiques et de pièces pour le traitement de l'eau. Son segment Énergie solaire se concentre principalement sur l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction de systèmes solaires photovoltaïques pour des clients commerciaux, industriels et résidentiels.

Secteur Equipements et composants électriques