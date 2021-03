Boingo Wireless, Inc. : Lake Street de acheteur à neutre sur le titre

Données financières USD EUR CA 2021 247 M - 205 M Résultat net 2021 -12,0 M - -9,95 M Dette nette 2021 144 M - 120 M PER 2021 -51,9x Rendement 2021 - Capitalisation 631 M 631 M 524 M VE / CA 2021 3,13x Capi. / CA 2022 2,30x Nbr Employés 389 Flottant 95,1% Graphique BOINGO WIRELESS, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BOINGO WIRELESS, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 18,38 $ Dernier Cours de Cloture 14,10 $ Ecart / Objectif Haut 64,9% Ecart / Objectif Moyen 30,3% Ecart / Objectif Bas -0,71% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Michael Finley Chief Executive Officer & Director Peter Hovenier Chief Financial Officer Lance E. Rosenzweig Chairman Derek Peterson Chief Technology Officer Charles Davis Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BOINGO WIRELESS, INC. 10.85% 631 AT&T INC. -1.88% 204 824 SOFTBANK GROUP CORP. 31.55% 176 457 CHINA MOBILE LIMITED 27.26% 148 486 T-MOBILE US -11.87% 147 695 KDDI CORPORATION 6.29% 69 843