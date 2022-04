BOIRON : Avis Préalable BALO AG 19 05 2022

13 avril 2022

BOIRON

Société anonyme au capital de 17 545 408 €

Siège social : 2, avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy 967 504 697 R.C.S. Lyon

AVIS PREALABLE A L'ASSEMBLEE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 MAI 2022

Les actionnaires de la société sont informés qu'ils seront réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 19 mai 2022 à 10 heures 30 à Messimy (69510) - 2, avenue de l'Ouest Lyonnais.

AVERTISSEMENT

En fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux, les modalités d'organisation de l'Assemblée Générale des actionnaires pourraient évoluer. Les actionnaires sont donc invités à consulter régulièrement le site de la société(www.boironfinance.fr) qui pourrait être mis à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement

2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021

3. Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende

4. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions

5. Renouvellement de Madame Virginie HEURTAUT, en qualité d'Administrateur

6. Constatation de la fin des mandats de Messieurs Michel BOUISSOU, Jean-Pierre BOYER et Bruno GRANGE, en qualité d'Administrateurs

7. Nomination de Monsieur Jean-Marc CHALOT, en qualité d'Administrateur

8. Nomination de Monsieur Stéphane LEGASTELOIS, en qualité d'Administrateur

9. Nomination de Monsieur Jordan GUYON, en qualité d'Administrateur

10. Approbation des informations visées à l'article L22-10-9 I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux

11. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Thierry BOIRON, PrésidentduConseild'Administration

12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Valérie Lorentz-Poinsot, Directrice Générale

13. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jean-Christophe BAYSSAT, Directeur Général Délégué

14. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration

15. Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général

16. Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués

17. Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs

18. Somme fixe annuelle à allouer aux Administrateurs

19. Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L22 -10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond

20. Pouvoirs pour les formalités

Texte des projets de résolutions

Première résolution (Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021). - L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 21 633 162,06 €.

L'Assemblée Générale approuve spécialement le montant global, s'élevant à 329 483 €, des dépenses et charges visées au 4 de l'article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l'impôt correspondant.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021). - L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2021, approuve ces comptes, tels qu'ils ont été présentés, se soldant par un bénéfice (part du groupe) de 28 555 481,73 €.

Troisième résolution (Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende ). - L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de procéder à l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 comme suit :

Bénéfice de l'exercice 2021 21 633 162,06 € + Report à nouveau bénéficiaire +13 422 178,79 € = Bénéfice distribuable 35 055 340,85 € - Dividendes de 0,95 € par action sur la base de -16 668 137,60 € 17 545 408 actions = Solde à affecter 18 387 203,25 € - Autres réserves -800 000,00 € = Report à nouveau 17 587 203,25 €

L'Assemblée Générale constate que le dividende brut revenant à chaque action est fixé à 0,95 €.

Lorsqu'il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende est soumis soit à un prélèvement forfaitaire unique sur le dividende brut au taux forfaitaire de 12,8 % (article 200 A du Code Général des Impôts), soit, sur option expresse, irrévocable et globale du contribuable, à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif après notamment un abattement de 40 % (articles 200 A, 13 et 158 du Code Général des Impôts).

Le dividende est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

Le détachement du coupon interviendra le 1er juin 2022. Le paiement des dividendes sera e ffectué le 3 juin 2022.

Il est précisé qu'au cas où, lors de la date de détachement du coupon, la société détiendrait certaines de ses propres actions, les sommes correspondantes aux dividendes non versés à raison de ces actions seraient affectées au report à nouveau.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée constate qu'il lui a été rappelé qu'au titre des trois derniers exercices les distributions de dividendes et revenus ont été les suivantes :

Revenus éligibles à l'abattement

Au titre de l'exercice

Dividendes (1)

Autres revenus distribuésRevenus non éligibles à l'abattement

(1) Dont mis en report à nouveau (correspondant aux dividendes non versés sur les actions auto -détenues) :

- 85 978,25 € en 2018 ;

- 42 459,90 € en 2019 ;

- 3 888,50 € en 2020.

Quatrième résolution (Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions). - Statuant sur le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées qui lui a été présenté, l'Assemblée Générale approuve les conventions nouvelles qui y sont mentionnées.

Cinquième résolution (Renouvellement de Madame Virginie HEURTAUT, en qualité d'Administrateur ). - L'Assemblée Générale décide de renouveler Madame Virginie HEURTAUT en qualité d'Administrateur, pour une durée de trois années venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Madame Virginie HEURTAUT déclare accepter ces fonctions.

Sixième résolution (Constatation de la fin des mandats de Messieurs Michel BOUISSOU, Jean -Pierre BOYER et Bruno GRANGE, en qualité d'Administrateurs). - L'Assemblée Générale constate la fin des mandats d'Administrateurs à l'issue de la présente Assemblée de Monsieur Mich el BOUISSOU, dont le mandat arrive à échéance, et de Messieurs Jean-Pierre BOYER et Bruno GRANGE, démissionnaires.

Septième résolution (Nomination de Monsieur Jean-Marc CHALOT, en qualité d'Administrateur). -

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Jean-Marc CHALOT en qualité d'Administrateur, pour une durée de trois années venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Monsieur Jean-Marc CHALOT déclare accepter ces fonctions.

Huitième résolution (Nomination de Monsieur Stéphane LEGASTELOIS, en qualité d'Administrateur ). - L'Assemblée Générale, décide de nommer Monsieur Stéphane LEGASTELOIS en qualité d'Administrateur, pour une durée de trois années venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Monsieur Stéphane LEGASTELOIS déclare accepter ces fonctions.

Neuvième résolution (Nomination de Monsieur Jordan GUYON, en qualité d'Administrateur). - L 'Asse m blée

Générale, décide de nommer Monsieur Jordan GUYON en qualité d'Administrateur, pour une durée de trois années venant à expiration à l'issue de l'Assemblée tenue dans l'année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Monsieur Jordan GUYON déclare accepter ces fonctions.

Dixième résolution (Approbation des informations visées à l'article L22-10-9.I du Code de commerce relatives la rémunération des mandataires sociaux). - L'Assemblée Générale, statuant en application de l'article

L22-10-34 I du Code de commerce, approuve les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux visées à l'article L22-10-9 I du Code de commerce et mentionnées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise figurant dans le Document d'enregistrement universel 2021 au paragraphe 2.6.2.

Onzième résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titres du même exercice à Monsieur Thierry BOIRON, Président du Conseil d'Administration). - L'Assemblée Générale, statuant en application de l'article L22-10-34II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunérationtotale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exe rcice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Thierry BOIRON, Président du Conseil d'Administration, présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise figurant dans le Document d'enregistrement universel 2021 au paragraphe 2.6.3.1.

Douzième résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Valérie Lorentz-Poinsot, Directrice Générale). - L'Assemblée Générale, statuant en application de l'article L22-10-34 II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Madame Valérie Lorentz-Poinsot, Directrice Générale, présentés dans le rapport sur le gouvernem ent d'entreprise figurant dans le Document d'enregistrement universel 2021 au paragraphe 2.6.3.2.

Treizième résolution (Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Jean-Christophe BAYSSAT, Directeur Général Délégué). - L'Assemblée Générale, statuant en application de l'article L22-10-34II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou a ttribués au titre du même exercice à Monsieur Jean-Christophe BAYSSAT, Directeur Général Délégué, présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise figurant dans le Document d'enregistrement universel 2021 au paragraphe 2.6.3.3.

Quatorzième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration). -L'AssembléeGénérale,statuantenapplicationdel'articleL22 -10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration, présentée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise figurant dans le Document d'enregistrement universel 2021 en introduction aux paragraphes 2.6.1, 2.6.1.1 et aux paragraphes 2.6.1.1.1 et 2.6.1.3.

Quinzième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général). - L'Assemblée

Générale, statuant en application de l'article L22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération du Directeur Général, présentée dans le rapport sur le gouve rnement d'entreprise figurant dans le

Document d'enregistrement universel 2021 en introduction aux paragraphes 2.6.1, 2.6.1.1 et aux paragraphes 2.6.1.1.2 et 2.6.1.3.

Seizième résolution (Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués). -

L'Assemblée Générale, statuant en application de l'article L22 -10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués, présentée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise figurant dans le Docum ent d'enregistrement universel 2021 en introduction aux paragraphes 2.6.1, 2.6.1.1 et aux paragraphes 2.6.1.1.3 et 2.6.1.3.

Dix-septième résolution (Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs). - L'Assemblée Générale, statuant en application de l'article L22-10-8 du Code de commerce, approuve la politique de rémunération des Administrateurs, présentée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise figurant dans le Document d'enregistrement universel 2021 en introduction au paragraphe 2.6.1 et aux paragraphes 2.6.1.2 et 2.6.1.3.

Dix-huitième résolution (Somme fixe annuelle à allouer aux Administrateurs). - L'Assemblée Générale fixe le montant global annuel de la rémunération à allouer au Conseil d'Administration à 325 000 € pour l'exercice 2022.

Dix-neuvième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L22 -10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond). - L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, autorise ce dernier, pour une période de dix-huitmois, conformément aux articles L22-10-62 et suivants et

L225-210 et suivants du Code de commerce, à procéder à l'achat, en une ou plusieurs fois aux périodes qu'il déterminera, d'actions de la société dans la limite de 10% du nombre d'actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles op érations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme.

Cette autorisation met fin à l'autorisation donnée au Conseil d'Administration par l'Assemblée Générale du 27 mai 2021 dans sa dix-neuvième résolution à caractère ordinaire.

Les acquisitions pourront être effectuées en vue :

• d'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action BOIRON par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la réglementation, étant précisé que dans ce cadre, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite susvisée correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues,

• de procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale du 27 mai 2021 dans sa vingtième résolution à caractère extraordinaire,

• de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe,

• d'assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'Administration appréciera.

La société n'entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés.