BOIRON : Document d'enregistrement universel_2021_FR

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT

UNIVERSEL 2021

TABLE DES MATIÈRES

BOIRON, VOTRE SANTÉ MÉRITE LE PLUS GRAND RESPECT

1.1

CONTRIBUER À UNE MÉDECINE PLUS HUMAINE, PLUS RESPECTUEUSE ET PLUS DURABLE

1.2 UN OBJECTIF : LA PERFORMANCE GLOBALE

1.3 RAPPORT DE L'ORGANISME TIERS INDÉPENDANT

1.4 FACTEURS DE RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE

2 GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

7

8

24 59 61

71

2.1 RÉFÉRENTIEL ET RÈGLES APPLIQUÉS 72

EN MATIÈRE DE GOUVERNEMENT

D'ENTREPRISE

2.2 COMPOSITION, ORGANISATION 73

ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION

2.3 RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX 83

COMPTES SUR LES CONVENTIONS

RÉGLEMENTÉES

2.4 DÉLÉGATION ET AUTORISATION EN MATIÈRE 85

D'AUGMENTATION OU DE RÉDUCTION DE

CAPITAL

2.5 ÉLÉMENTS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE 85

INCIDENCE EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE

2.6 RÉMUNÉRATION DES MANDATAIRES 88

SOCIAUX

3 PERFORMANCES 2021 ET PERSPECTIVES 101

3.1 PERFORMANCES FINANCIÈRES DU GROUPE 102

3.2 PERFORMANCES FINANCIÈRES DE BOIRON 108

SOCIÉTÉ MÈRE

3.3 ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À 109

LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

3.4 PERSPECTIVES 110

4 COMPTES ANNUELS

4.1 COMPTES CONSOLIDÉS

4.2 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

4.3 COMPTES SOCIAUX

4.4 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

5 CAPITAL, ACTIONNARIAT, INFORMATIONS BOURSIÈRES ET JURIDIQUES

111

112 165 169 195

199

5.1 CAPITAL SOCIAL 200

5.2 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 203

5.3 ACTIONNARIAT DES SALARIÉS 205

5.4 INFORMATIONS BOURSIÈRES 206

5.5 INFORMATIONS SUR LES DIVIDENDES 208

5.6

ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS - 208 INFORMATIONS JURIDIQUES SUR BOIRON

SOCIÉTÉ MÈRE

6 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 211

6.1 PROJET DE RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES 212

À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

DU 19 MAI 2022

7

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 217

7.1 RESPONSABLE DU DOCUMENT 218

D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

7.2 CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES 219

7.3 DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 219

7.4 CALENDRIER PRÉVISIONNEL 220

DES PUBLICATIONS

7.5 LISTE DES ÉTABLISSEMENTS 220

7.6 ORGANIGRAMME DU GROUPE BOIRON 221

AU 31 DÉCEMBRE 2021

7.7 TABLE DE CONCORDANCE DU DOCUMENT 222

D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

7.8 TABLE DE CONCORDANCE DU RAPPORT 225

FINANCIER ANNUEL ET DU RAPPORT

DE GESTION

7.9 TABLE DE CONCORDANCE 226

DE LA DÉCLARATION DE PERFORMANCE

EXTRA-FINANCIÈRE

7.10 GLOSSAIRE 229

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT

UNIVERSEL 2021

Dans le présent Document d'enregistrement universel et sauf indication contraire : ​

Le terme « le Groupe » ou « les Laboratoires BOIRON » renvoie à l'ensemble des sociétés rentrant dans son périmètre de consolidation tel que defini en page 132 du présent document, ​

Le terme « BOIRON société mère » renvoie à BOIRON, société anonyme immatriculée au RCS de Lyon 967 504 697, dont le siège social est situé 2, avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 MESSIMY .​

Le Document d'enregistrement universel a été déposé le 14 avril 2022 auprès de l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) n° 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement. Le Document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d'opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au Document d'enregistrement universel. L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129.

Ce document est disponible sans frais au siège social de la société BOIRON - 2, avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy, ainsi qu'en version électronique sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) et sur celui de la société (www.boironfinance.fr).

4 Document d'enregistrement universel 2021

2021, une année déterminante !

Nous avons débuté l'année 2021 dans un contexte agité et complexe, avec à la fois le déremboursement en France des médicaments homéopathiques à nom commun, la crise sanitaire mondiale et de fait le fort recul des pathologies hivernales dans la plupart des pays.

Notre chiffre d'affaires au 1er trimestre en a été fortement impacté.

Parallèlement, toute l'entreprise a été profondément éprouvée par la mise en œuvre nécessaire du Plan de Sauvegarde de l'Emploi décidé en 2020, touchant 512 collaborateurs que nous avons accompagnés, personnellement et professionnellement dans le plus grand respect, vers de nouvelles voies possibles.

Au total, ce sont 12 établissements de distribution que nous avons dû fermer au premier semestre ainsi que notre site de production de Montrichard, le 23 décembre dernier.

Valérie Lorentz-Poinsot Directrice Générale

Dans le même temps, les équipes en place sont restées combatives et ont redoublé d'efforts pour passer ce cap. Et cela n'a été rendu possible que par la résilience et la confiance de tous.

2021 a été une année de transformation et de défis qui nous a poussés à nous mobiliser et à innover avec audace, autour d'une raison d'être : « Que chaque patient dans le monde puisse bénéficier de l'homéopathie et d'autres produits de santé tout aussi efficaces, utiles et sûrs ».

En tant que leader mondial de l'homéopathie, nous sommes restés plus que jamais investis pour mettre à la disposition de tous nos médicaments homéopathiques et, plus particulièrement en France, pour accompagner la

nouvelle donne du marché avec le maintien de prix bas, d'une offre large et du lancement de nouveautés.

Nous avons, par ailleurs, élargi notre offre produits avec une gamme de probiotiques, une gamme d'extraits de plantes, des produits de soin dédiés à la femme, de la phytothérapie et le lancement de tests antigéniques de diagnostic rapide COVID-19.

Toutes nos innovations sont inspirées et guidées par notre positionnement « Soigner avec respect ».

Enfin, nous avons entrepris une démarche de croissance externe, qui nous a permis en janvier 2022 de prendre une participation majoritaire (70%) dans une start-up lyonnaise, ABBI.

Parce que chaque peau estunique, ABBI a eu l'idée de se spécialiser dans le soin cosmétique sur mesure et individualisé, assisté par Intelligence Artificielle.

Thierry Boiron

Nous allons pouvoir développer rapidement cette innovation en nous appuyant sur notre savoir-faire, notre connaissance du circuit pharmaceutique et sur notre implantation géographique internationale.

Président du Conseil d'Administration

Nous abordons aujourd'hui 2022 avec humilité, concentration et surtout, humanité, tant la situation de guerre actuelle est éprouvante pour des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants.

Nous sommes en contact permanent avec notre distributeur en Ukraine ainsi que nos filiales en Russie, Pologne, Roumanie, Hongrie, République tchéque et Bulgarie, afin de leur apporter un soutien adapté à leurs besoins.

Plus que jamais, nous sommes animés par la volonté de mettre à la disposition des professionnels de santé et des patients du monde entier, l'homéopathie, notre cœur de métier, et de développer d'autres propositions thérapeutiques tout aussi sûres, efficaces et utiles, de façon à contribuer à une médecine de plus en plus intégrée.