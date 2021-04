BOIRON : plus forte baisse du marché SRD à la mi-séance du vendredi 23 avril 2021

Données financières EUR USD CA 2021 470 M 567 M - Résultat net 2021 31,0 M 37,4 M - Tréso. nette 2021 249 M 300 M - PER 2021 26,2x Rendement 2021 1,63% Capitalisation 724 M 870 M - VE / CA 2021 1,01x VE / CA 2022 0,93x Nbr Employés 3 093 Flottant 24,7% Graphique BOIRON Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BOIRON Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 3 Objectif de cours Moyen 39,50 € Dernier Cours de Cloture 41,35 € Ecart / Objectif Haut 8,83% Ecart / Objectif Moyen -4,47% Ecart / Objectif Bas -15,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Valérie Lorentz-Poinsot Chief Executive Officer & Director Eric Lambert Director-Financial & Administrative Thierry Boiron Chairman Hervé Coulpier Director-Information Technology Services Patrice Varraut Operations Director & Sales Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BOIRON 0.00% 870 CANOPY GROWTH CORPORATION 5.97% 10 154 CURALEAF HOLDINGS, INC. 7.94% 9 252 BEIJING TONGRENTANG CO., LTD 22.68% 6 196 APHRIA INC. 94.09% 4 330 DONG-E-E-JIAO CO.,LTD. -9.89% 3 461