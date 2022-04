(Données non auditées)

en milliers d'euros 2022 2021 Variation à

taux courant Variation à

taux constant France 77 055 51 518 +49,6% +49,6% Europe (hors France) 34 476 20 039 +72,0% +74,2% Amérique du Nord 28 944 17 657 +63,9% +52,6% Autres pays 5 305 1 958 +171,0% +160,0% Total Groupe 145 780 91 172 +59,9% +58,0%

en milliers d'euros 2022 2021 Variation à

taux courant Variation à

taux constant Médicaments homéopathiques à nom commun 45 516 46 352 -1,8% -2,8% Spécialités homéopathiques 67 100 39 430 +70,2% +67,0% Autres produits de santé * 33 164 5 390 +515,3% +514,6% Total Groupe 145 780 91 172 +59,9% +58,0%

* Les « autres produits de santé » incluent les produits non homéopathiques (dispositifs médicaux, compléments alimentaires, cosmétiques, phytothérapie) qui figuraient jusqu'à présent dans la rubrique « spécialités ».

Évolution du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 augmente fortement sur l'ensemble des zones géographiques compte tenu de :

l'effet de base provenant de la forte baisse qui avait marqué le premier trimestre 2021 (-41,8%) dans le contexte de la crise sanitaire,

la progression des spécialités homéopathiques,

la progression des autres produits de santé, notamment des tests COVID dont la commercialisation n'avait pas encore démarré en France sur le 1 er trimestre 2021,

trimestre 2021, la poursuite de notre stratégie d'innovation, avec notamment le lancement sur ce premier trimestre d'un nouveau médicament homéopathique indiqué dans les symptômes de la varicelle, Varésol®.

Perspectives

Les ventes du Groupe seront potentiellement impactées par le contexte géopolitique actuel. Nous veillons attentivement à l'évolution de la situation et à ses conséquences, et prenons les dispositions nécessaires quant à l'organisation de nos activités.

Toutefois, nous anticipons une croissance du chiffre d'affaires en 2022 et continuons à mettre toute notre énergie et notre détermination au service du développement de l'homéopathie en France et dans le monde.

Laboratoires BOIRON

Nos prochains rendez-vous :

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires se tiendra le 19 mai 2022 à 10 heures 30, au siège social de BOIRON, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 MESSIMY.

Le 3 juin 2022 : après approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire, versement du dividende proposé (0,95 € par action).

Le 21 juillet 2022 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires au 30 juin 2022.

Responsable de l'information financière : Valérie Lorentz-Poinsot

Contact information financière : Fabrice Rey

Relations actionnaires : +33 (0) 4.37.41.84.01 - e-mail : boironfinances@boiron.fr

Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA

L'information financière du groupe et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.fr

