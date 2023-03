Boiron : annonce un résultat opérationnel 2022 en hausse de 35,5% sur un an

« Pour la deuxième année consécutive, le Groupe Boiron renoue avec la croissance de ses bénéfices » annonce le laboratoire spécialiste de l’homéopathie qui publie un chiffre d’affaires 2022 en hausse de 17,4% sur un an à 534,23 millions d’euros et un résultat net part du groupe en hausse de 56,4% à 44,67 millions d’euros. Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale la distribution d'un dividende de 1,10 euro par action qui sera mis en paiement le 3 juin 2023. Le résultat opérationnel augmente de 35,5% à 63,44 millions d’euros.



" En 2023, la progression des ventes du Groupe sera potentiellement impactée par le recul des ventes de tests Covid, par la tension sur l'approvisionnement en matières premières et en énergie, et par la situation géopolitique dans certaines régions du monde " prévoit le laboratoire.