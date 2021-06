Boiron : CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES PROCHAINES PUBLICATIONS ET ÉVÈNEMENTS 2022

Données financières EUR USD CA 2021 440 M 525 M - Résultat net 2021 21,6 M 25,8 M - Tréso. nette 2021 229 M 274 M - PER 2021 40,7x Rendement 2021 1,48% Capitalisation 684 M 817 M - VE / CA 2021 1,03x VE / CA 2022 0,95x Nbr Employés 3 093 Flottant 24,4% Graphique BOIRON Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BOIRON Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Cloture 39,05 € Objectif de cours Moyen 39,00 € Ecart / Objectif Moyen -0,13% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Valérie Lorentz-Poinsot Chief Executive Officer & Director Eric Lambert Director-Financial & Administrative Thierry Boiron Chairman Hervé Coulpier Director-Information Technology Services Patrice Varraut Operations Director & Sales Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BOIRON -5.56% 817 CURALEAF HOLDINGS, INC. 17.45% 10 237 CANOPY GROWTH CORPORATION -3.07% 9 702 BEIJING TONGRENTANG CO., LTD 51.05% 7 669 DONG-E-E-JIAO CO.,LTD. -13.36% 3 346 CRONOS GROUP INC. 23.42% 3 299